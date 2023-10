SECA DO MADEIRA Prefeitura recebe 40 mil litros de água mineral para distribuir às famílias ribeirinhas

Doação foi arrecadada pelas lojas maçônicas, Ifro e Universidade Federal de Rondônia (Unir)

A Prefeitura de Porto Velho recebeu uma doação de 40 mil litros de água mineral na tarde de quinta-feira (26), para ajudar as famílias ribeirinhas que estão sofrendo com a seca histórica do rio Madeira. A entrega para a Defesa Civil Municipal aconteceu na loja maçônica Estudo e Trabalho, à rua José Bonifácio, bairro Olaria, no Centro da cidade.

“Nossa gratidão a todos aqueles que nos ajudam nesses dias e por essa mobilização que houve por parte da iniciativa privada, fazendo essas doações de água. Nós havíamos nos preparado para uma demanda que nos surpreendeu diante do prolongamento do período de estiagem que ainda castiga a nossa região”, disse o coordenador da Defesa Civil Municipal, Elias Ribeiro Barros. “Graças a esses parceiros, agora nós podemos fazer essa segunda etapa de distribuição de água com grande êxito, podendo atender a comunidade nesse momento tão difícil”, completou.

Ribeiro acrescenta que essa doação chegou na hora certa, pois na quinta-feira foram entregues as últimas unidades de um total de 12 mil litros, o suficiente para atender somente duas comunidades. Na próxima segunda-feira (30), mais duas localidades serão atendidas e depois, mais seis, incluindo uma escola. “Posteriormente alcançaremos outras comunidades”, afirmou.

UNIÃO

Representando o grão mestre Denilson Alves, da loja maçônica Esmite Bento de Melo, Osvaldo Alves Reis explicou que a campanha para arrecadar água foi abraçada por todas as lojas maçônicas, vários órgãos públicos, a Universidade Federal de Rondônia (Unir) e pelos dois campus do Instituto Federal de Educação (Ifro).

“A Loja Esmite Bento de Melo, que faz parte da Grande Oriente do Brasil, iniciou a campanha em parceria com as demais lojas e parceiros. “Entregamos para a Defesa Civil com o maior prazer do mundo. A maçonaria trabalha para atender ao necessitado. Esse é o nosso lema que a gente leva para o resto da vida”, completou.

Ronaldo Candeira, que na ocasião representava a loja Esmite Bento de Melo, declarou que diante da seca histórica do Madeira, a irmandade se sensibilizou e decidiu fazer uma reunião com objetivo de ajudar de alguma forma. “O irmão Edu Franklin teve a ideia de realizar a campanha porque os ribeirinhos estão sem poços e sem água potável para beber. A campanha ganhou corpo e se estendeu para as demais lojas, órgãos públicos, Unir e Ifro”, explicou.

Membro da loja maçônica União e Perseverança, Adailton Barbosa contou que os membros atenderam ao chamado das outras lojas, e também ao apelo de um irmão que trabalha no Tribunal de Justiça, fez uma viagem ao baixo Madeira e se comoveu com a situação. “Ele viu a necessidade do povo ribeirinho e solicitou que a irmandade colaborasse”, destacou.

Por sua vez, a assessora especial da reitoria do Ifro, Janaina Leite, relatou que o órgão recebeu o convite do professor Estevão e logo as duas unidades foram acionadas. “Para nós foi uma satisfação. O Ifro mobilizou os alunos, servidores e a comunidade em geral. A equipe de cada campus também realizou a campanha pelas redes sociais”, completou.

Texto: Augusto Soares

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO