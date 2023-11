Secom Rondônia assina carta conjunta durante o 3º Fórum Nacional de Secretarias de Comunicação no Paraná

A edição do programa realizada no sábado e domingo em Guajará-Mirim registrou mais de 3.700 atendimentos

A população do município de Santa Luzia d’Oeste, a 501 quilômetros de Porto Velho, será contemplada nos dias 25 e 26 de novembro com os serviços essenciais do Rondônia Cidadã, programa do Governo do Estado que já garantiu mais de 60 mil atendimentos em diversas áreas, aos moradores de vários municípios de Rondônia, sempre aos finais de semana. O atendimento à população de Santa Luzia será feito das 8h às 16h, no primeiro dia; e das 8h às 12h no dia seguinte, na Escola Municipal José Ronaldo Aragão.

SERVIÇOS

Para a edição em Santa Luzia, que será a 68ª do programa, estão confirmados os serviços de testes rápidos e aferição da pressão arterial, vacinação, inscrição no Cadastro Único, orientações e cadastro no programa estadual Mamãe Cheguei, emissão de documentos pessoais, auxílio na negociação de dívidas e orientação nas relações de consumo, benefícios do INSS, salário maternidade, entrada na aposentadoria, emissão de taxas para renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), corte de cabelo (feminino), emissão e atualização do Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), atendimentos com clínico geral, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, programa Lazer na Comunidade, Criança Feliz (recreação), entre outros.

Para a 2ª via do RG, a gratuidade é garantida a pessoas idosas, deficientes, autistas ou para quem registrou boletim de ocorrência de furto e roubo.

Na edição realizada no sábado e domingo em Guajará-Mirim, a 329 quilômetros da Capital, com a presença da secretária da Seas, Luana Rocha, foram registrados 3.717 atendimentos diversos, sendo mais procurados os serviços de emissão de RG, Passe Livre, exame preventivo e dentista. Na ocasião, o Rondônia Cidadã atingiu a marca dos 62.590 atendimentos, e ainda foram entregues pelo menos oito kits enxoval do Mamãe Cheguei.

Trata-se da penúltima edição do ano da ação itinerante que foi iniciada pelo Governo Estadual em 2019, como Projeto Seas Cidadã, e transformada em programa estadual no ano de 2021. O objetivo do Governo é ofertar em todos os municípios, de forma rápida e simples, acesso a serviços básicos das áreas social, de saúde, educação, segurança, entre outros, por meio da Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), idealizadora do projeto, e instituições parceiras.

Lista de serviços para Santa Luzia d’Oeste.

Fonte: Governo RO