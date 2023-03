Secretaria de Estado da Agricultura destaca o trabalho da mulher rondoniense no campo

O Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta terça-feira (8), traz visibilidade para inúmeras conquistas alcançadas, graças ao movimento feminista dentro do Agronegócio em Rondônia. As mulheres têm cada vez mais conquistado seu espaço no campo e se tornado peça fundamental para a agricultura.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou o quão participativa a presença da mulher se faz na agricultura. “Hoje podemos qualificar várias características de liderança, gestão, inovação, competência e empreendedorismo; as mulheres estão conquistando todos os dias seus espaços em diversas áreas, isso me deixa orgulhoso, e faz com que trabalhemos mais políticas públicas para elas crescerem cada vez mais no campo”, observou.

INCENTIVO

As mulheres produtoras de cafés canéforas vêm sendo incentivadas pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Agricultura – Seagri. Elas estão se tornado referência nacional e internacional com a participação e premiação no Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia – Concafé e na Semana Internacional do Café – SIC, que são exemplos do destaque feminino no agronegócio.

Em 2021, três cafeicultoras do Estado se destacaram na produção dos melhores cafés do País, com participação no Concurso Coffee Of The Year. No ano passado, durante a Semana Internacional do Café em Belo Horizonte (MG), Rondônia também conquistou as três posições do pódio no concurso nacional de cafés “Florada Premiada” – categoria cafés canéforas, ficando em 1° lugar a produtora do município de Alta Floresta d’Oeste, Norma Marcílio da Silva Santos, que foi a grande campeã com o melhor café canéfora do País. “Fiquei muito feliz com o resultado, graças ao apoio que recebi e recebo até hoje, consigo me aperfeiçoar cada vez mais no campo”, comentou. Em 2022, a cacauicultora Maria do Carmo, de Ouro Preto do Oeste ficou com o 1° lugar da 2ª edição do Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Cacau de Rondônia (ConCacau).

Para o secretário da Seagri, Luiz Paulo, esta data serve para ressaltar os trabalhos e as conquistas de todas as mulheres, principalmente no âmbito do agronegócio. “É cada vez mais notório o protagonismo feminino na condução do negócio rural. Observamos um número bem expressivo na atuação de mulheres nesse segmento, isso é resultado de muita luta por mais visibilidade e valorização”, destacou.

Fonte: Governo RO