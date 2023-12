Secretaria de Indústria e Comércio ganha novo prédio em Cacoal

O deputado estadual Edevaldo Neves (Patriota) comemorou a sanção do governador Marcos Rocha à Lei Complementar 1.205, de 18 de dezembro de 2023. A nova legislação concede um aguardado reajuste nos vencimentos dos servidores da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) e melhora o soldo dos policiais penais de Rondônia.

Edevaldo Neves, que é também policial penal, desempenhou um papel fundamental na concretização desse avanço histórico. Como parlamentar participou ativamente das discussões do projeto com o governador Marcos Rocha.

O reajuste salarial era uma demanda antiga, com vários anos de defasagem, e representou uma vitória significativa para a categoria. Em suas declarações, Edevaldo Neves enfatizou a importância do aumento e destacou que a luta por melhorias não termina aqui. Comprometido com a valorização da Polícia Penal, o deputado afirmou que continuará batalhando para que a categoria alcance um dos melhores salários do Brasil.

A nova legislação, Lei Complementar 1.205, é vista como um marco para os servidores da Sejus e os policiais penais de Rondônia, representando não apenas um reajuste financeiro, mas também o reconhecimento do papel essencial desempenhado por esses profissionais na segurança e na administração da justiça no estado.

O governador Marcos Rocha, ao sancionar a lei, destacou o compromisso do governo com a valorização dos servidores públicos e o reconhecimento da importância das forças de segurança para a estabilidade e o bem-estar da sociedade. A conquista histórica é resultado da dedicação e da persistência do deputado Edevaldo Neves, que, além de representar os interesses da categoria, demonstrou sua habilidade em negociar e articular em prol de melhorias significativas para os profissionais da área.

Ao finalizar suas declarações, Edevaldo Neves expressou sua gratidão aos colegas parlamentares que apoiaram a iniciativa e reiterou seu compromisso de continuar lutando por avanços que fortaleçam a categoria da Polícia Penal em Rondônia.

Texto e foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO