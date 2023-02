Secretário americano diz que China estuda enviar armamento à Rússia

Divulgação/Centcom EUA capturaram um dos líderes do Estado Islâmico, na Síria

Os Estados Unidos anunciaram ter capturado um líder local do grupo extremista Estado Islâmico (EI) , na Síria , nesse sábado (18). O homem, identificado como Batar, estava “envolvido no planejamento de ataques contra centros de detenção e no fabrico de engenhos explosivos improvisados”, segundo o comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom).

Conforme a Centcom, nenhum civil ou membro das forças norte-americanas foi morto ou ferido durante operação .

Na sexta (17), os militares dos EUA afirmaram ter matado um líder sênior do grupo na Síria , dizendo que quatro soldados ficaram feridos na operação ocorrida na quinta (16), à noite.

Em outra operação realizada com as Forças Democráticas da Síria , em 10 de fevereiro, armas foram apreendidas e outro oficial do EI foi morto.

No ano passado, outros dois líderes do grupo morreram em ações, um em fevereiro, por forças especiais norte-americanas no noroeste, e outro em outubro, por ex-rebeldes da província de Deraa, apoiados pelo sistema de governo.

Em 2019, os EUA anunciaram a morte do líder do Estado Islâmico Abu Bakr al-Baghdadi, durante uma operação no noroeste da Síria.

Fonte: IG Mundo