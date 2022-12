Sedam acompanha preparativos para soltura de tartarugas das praias do Vale do Guaporé, em Costa Marques

No dia 11 de dezembro vai ser realizada no município de São Francisco do Guaporé, a soltura de tartarugas do projeto Quelônios do Guaporé, organizada pela Associação Comunitária e Ecológica do Vale do Guaporé – Ecovale. O evento é considerado um dos maiores do mundo e tem o apoio do Governo de Rondônia, com ações coordenadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam e Batalhão de Polícia Ambiental – BPA, além do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis – IBAMA.

De acordo com o governador Marcos Rocha, “com políticas específicas, o Governo de Rondônia vem contribuindo para o desenvolvimento de ações de preservação na região, seja fiscalizando, custeando com recursos orçamentários públicos ou fortalecendo parcerias com a iniciativa privada e o terceiro setor”, assinalou o governador.

Segundo informa o vice-presidente da Ecovale, Zeca Lula, que coordena a ação as atividades foram divididas em três etapas. A primeira fase do projeto consistiu na realização de monitoramento ambiental da desova das tartarugas no Vale do Guaporé, com a identificação e quantificação dos ninhos. “Durante esse período de desova, em outubro, o cuidado com a proteção desses animais é redobrado devido à pesca e captura ilegal”, esclareceu o vice-presidente, destacando que a segunda fase, iniciou em novembro, com o monitoramento das seis praias principais, mas desta vez, para o nascimento dos filhotes, que os técnicos chamam de eclosão; foram identificados mais de 120 mil ninhos, somente este ano.

Para a gerente regional de gestão ambiental da Sedam em Costa Marques, Jemyllly Duarte “o objetivo é observar as principais ameaças no habitat e levantar informações da população de tartarugas. Além disso, as equipes da Coordenadoria de Educação Ambiental – Ceam e do Escritório Regional de Costa Marques – Erga, auxiliaram na construção de cercas nas praias onde os quelônios desovaram, para proteger os filhotes de possíveis predadores, como os jacarés. A terceira etapa vai marcar o encerramento do projeto, com a soltura dos filhotes de tartarugas, em regiões mais calmas no próprio rio Guaporé”, adiantou a coordenadora.

QUELÔNIOS

Na região do Vale do Guaporé predominam as espécies de tartarugas e tracajás. A tartaruga-da-amazônia (podecnemis expansa) é a maior espécie do gênero e de acordo com o Tortoise Freshwater Turtle Specialist Group – TFTSG é considerada como vulnerável e um dos motivos é devido à coleta excessiva de ovos e dos adultos para consumo e venda. O maior risco ocorre durante a estação da seca, no período do verão amazônico, as tartarugas migram para os rios em busca de praias arenosas que se formam nos cursos médios e baixos, para se reproduzirem formando ninho uma única vez durante o seu período reprodutivo. Todos os cuidados são monitorados pelas equipes ambientais.

Fonte: Governo RO