Sedam disponibiliza canais de atendimento da Ouvidoria Ambiental aos rondonienses

O documento oficial de identidade mais conhecido como Registro Geral – RG, é um direito de todo cidadão e pode ser emitido desde os primeiros meses de vida, mas deve ser renovado a cada dez anos. Em Rondônia, o documento é emitido pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil – IICC. Os postos de atendimento ficam dentro da estrutura do Tudo Aqui, do Governo de Rondônia.

De acordo com a coordenadora do Tudo Aqui, Lana Caroline Amorim Gomes Sarábia, “os atendimentos para emissão do RG são feitos apenas mediante agendamento pelo site do Portal do Cidadão, na aba de serviços, no horário de atendimento, das 7h30 às 13h30, na Unidade do Centro e das 8h às 20h, na Unidade do Porto Velho Shopping. Além do site, a unidade do Tudo Aqui do Porto Velho Shopping realiza alguns agendamentos presencialmente às segundas, a partir das 8h até o limite de senhas presenciais”, informou a coordenadora.

O governador do Estado, Marcos Rocha, reforça a atenção do Governo para garantir que o cidadão rondoniense tenha acesso ao documento. “O Registro Geral é um dos documentos importantes pois reúne os dados básicos de cada pessoa e o governo tem garantindo maior facilidade para que o cidadão possa adquirir a identidade, com uma estrutura de atendimento cada vez mais ampla no Estado”, disse o governador.

COMO FAZER?

A primeira via do documento é gratuita e a segunda custa R$ 153,72 (cento e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos) e o pagamento da taxa é feito por meio do documento de arrecadação. No caso dos menores de 18 anos e pessoas solteiras é necessário apresentar documentos como a Certidão de Nascimento, cópia do CPF, duas fotos 3×4 em fundo branco e comprovante de residência. No caso dos menores, a coordenadora Lana Caroline lembra que o pai ou a mãe tem que comparecer ao instituto ou postos para acompanhar o processo à obtenção do documento.

Fonte: Governo RO