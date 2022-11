Sedam inicia implantação do planejamento estratégico para os próximos quatro anos

Desenvolver atividades que garantam resultados positivos para a gestão pública, é um dos objetivos do Governo de Rondônia. Para isto, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam está promovendo as Oficinas de Capacitação para o Planejamento Estratégico da pasta. Organizado pela Coordenadoria de Controle Interno – CCI, o encontro apresentou atividades e ações da Secretaria para o período de 2023 a 2027.

A colaboração na construção do Planejamento Estratégico na secretaria está sendo implementada com o objetivo de contribuir no aprimoramento dos serviços realizados na referida pasta, uma das mais importantes no contexto da gestão pública, pois trabalha para a execução das políticas públicas e ações para preservação e desenvolvimento ambiental. Na abertura das oficinas, o secretário adjunto, Demargli Farias, falou sobre a importância do planejamento para o funcionamento da pasta. “A proposta principal dessas capacitações é multiplicar técnicas e práticas aplicadas em acordo com a legislação ambiental; articulação e multiplicação das ações ambientais na esfera governamental, ampliando também a qualidade dos serviços dos servidores”.

O trabalho envolve representantes das coordenadorias e escritórios regionais, além da direção e gerência superior, para traçar os principais objetivos estratégicos da Secretaria para os próximos anos. As atividades e debates serão realizados presencialmente durante uma semana.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O material apresentado pelo RS2 Consultoria faz parte das atividades do Planejamento Estratégico realizado durante o mês de novembro. O consultor empresarial, Romeo Coutinho, está coordenando o planejamento. Ele explicou que as oficinas realizadas aos servidores têm como objetivo principal estruturar a gestão ambiental voltada ao estratégico ambiental, buscando auxiliar e nortear as tomadas de decisões, quando direcionadas para as questões sustentáveis.

Fonte: Governo RO