Sedam oferece capacitação de filetagem e processamento do Pirarucu para extrativistas da Reserva Pedras Negras em São Francisco do Guaporé

Para incentivar a capacitação dos comunitários da Reserva Extrativista – Resex Pedras Negras, do município de São Francisco do Guaporé, o Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam, realizou entre os dias 31 de julho e 5 de agosto, uma capacitação de Filetagem e Processamento do Pirarucu para os Extrativistas. O curso foi organizado pelo Escritório Regional de Gestão Ambiental – Erga de Costa Marques, em parceria com a Coordenadoria de Unidades de Conservação e Emater – Regional do Vale do Guaporé.

A capacitação buscou incentivar a geração de renda dos moradores da comunidade e trabalhou a filetagem do Pirarucu. Durante o período, o instrutor que foi cedido por um frigorífico local para orientar os pescadores na forma adequada de trabalhar os cortes do pirarucu e aproveitar a pele para venda, ensinou a fazer os cortes do peixe: filé, lombo, ventrecha e petiscos com retirada das espinhas. Os comunitários e donos de pousadas da região também aprenderam sobre o processamento da carne do Pirarucu para a produção de hambúrguer, torresmo, linguiça, nuggets e farinha de peixe.

De acordo com a gerente do Erga de Costa Marques, Jemylly Duarte Ruiz, a capacitação atende uma necessidade dos extrativistas e proprietários de Pousadas, que buscam agregar valor ao seu negócio. “No período do curso conversamos com turistas dos estados do Mato Grosso, Goiânia, Santa Catarina, São Paulo e de outros municípios de Rondônia que acharam fascinante, os alimentos produzidos durante o curso. Isso ajudará a movimentar a nossa gastronomia regional e na geração de renda”, destacou.

Para Maria Mirtes de Lima Pinheiro, Engenheira de Pesca, Extensionista Rural da Emater-RO e instrutora do curso a capacitação foi muito produtiva, considerando que foram dois dias de cortes e apenas dois de processamento. “As pessoas estavam bastante interessadas e isso ajudou para que o curso ocorresse em harmonia. As pousadas estavam com muitos turistas e eles aprovaram os produtos, principalmente as linguiças, queriam até já comprar pra levar pra casa, fiquei muito orgulhosa do resultado”, concluiu.

