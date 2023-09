Sedam orienta moradores sobre cuidados com fogo no período de estiagem próximo ao Parque Estadual Serra dos Reis

Com o objetivo de conscientizar a população sobre os perigos da utilização do fogo, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam, está promovendo neste mês, orientações à população sobre os focos de incêndios, nas proximidades do Parque Estadual Serra dos Reis. A ação acontece no entorno do Parque, localizado na linha 25 no Km 75, no município de Costa Marques. A visita é realizada pela Coordenadoria de Unidades de Conservação – CUC e conta a participação da gestão do parque e os moradores vizinhos, para que, em conjunto consigam proteger o ecossistema.

Na oportunidade, os técnicos da Sedam orientaram a população local quanto ao uso do fogo durante o período de estiagem, instruções quanto aos perigos das queimadas, agravamento do efeito estufa e o aquecimento global ou daqueles já existentes, problemas respiratórios, principalmente em crianças e idosos, destruição do habitat de diversas espécies e perda da biodiversidade.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o objetivo da gestão neste período de “Setembro Cinza” é promover a conscientização e educação ambiental entre a população para a efetiva preservação da Biodiversidade do Estado e Unidades de Conservação em Rondônia. “Uma vez que no período de verão amazônico, a ocorrência de queimadas reflete em casos de doenças respiratórias e consequentemente, atinge a questão da saúde. Nesse sentido, as equipes desenvolvem um importante trabalho de orientação às comunidades sobre os perigos e conscientização”, destacou.

Para a coordenadora da CUC, Melila Braga Alves e Silva Mendes, a aproximação com os moradores do entorno das Unidades de Conservação é de fundamental importância ao processo de gestão das UCs. “Este processo é agregador e positivo para todos, e gera inúmeros benefícios, proporcionando à Unidade de Conservação, que sirva de regulador e provedor de serviços ecossistêmicos para a comunidade, e esta apoie a gestão da UC, no que tange à preservação e conservação dos espaços protegidos”, ressaltou.

Fonte: Governo RO