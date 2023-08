Sedam promove palestras de educação ambiental para alunos de escolas públicas em Nova Brasilândia d’Oeste 

Com o objetivo de promover a Educação Ambiental sobre prevenção e o combate às queimadas e incêndios florestais no Estado, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam, realizou na manhã de terça-feira (15), palestra de conscientização e prevenção para alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Rocha Pombo, no município de Nova Brasilândia d’Oeste. As ações foram realizadas por técnicos da Coordenadoria de Educação Ambiental – Ceam, em conjunto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Sema. A programação atendeu cerca de 150 estudantes da instituição.

As atividades seguem acontecendo no município ao longo da semana, e buscam abordar como as crianças e adolescentes podem tornar-se um importante colaborador do Meio Ambiente e, principalmente, apresentando iniciativas contra a prática das queimadas, tanto urbana quanto rural, através de materiais informativos como cartilhas, sacos de câmbio para carros, sacolas, garrafinhas e trilha ecológica distribuídos por meio de dinâmicas que incluem os alunos no debate. Essas ações fazem parte do Plano de Gestão Ambiental de Prevenção e Combate às Queimadas e Incêndios Florestais.

De acordo com a coordenadora da Ceam, Deigna Laís Oliviak, durante as palestras, a equipe tem a oportunidade de apresentar à população sobre a importância dos cuidados para que as queimadas sejam evitadas. “As palestras de educação ambiental têm o objetivo de envolver os estudantes de todas as idades, para que sejam nossos parceiros na conscientização e ajudem a disseminar a necessidade de prevenção às queimadas e cuidados com o meio ambiente. Mas falar sobre queimadas também é debater a saúde respiratória de idosos, crianças e pessoas que sofrem em função da fumaça provocada pelos incêndios ilegais e por isso precisamos mudar o conceito da sociedade”, concluiu.

Para o gerente de Desenvolvimento das Políticas Públicas na Educação Ambiental, Leandro Almeida, a ação atende à necessidade de combater o número alarmante de focos de queimadas, desta forma segundo o gerente, “a educação ambiental é muito importante, pois nessa fase é que está sendo moldada a consciência do futuro cidadão. Durante a palestra, trabalho com dinâmicas que façam compreender que as atitudes individuais causam impactos positivos e negativos e essa atitude atinge toda comunidade, assim trabalhando a sensibilização e conscientização de cada aluno presente”, destacou.

No período da tarde, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Alexandre de Gusmão, na oportunidade aproximadamente 120 alunos juntamente ao grupo de professores, supervisores e a direção escolar assistiram à uma aula interativa de educação ambiental. Foram apresentadas dinâmicas e brincadeiras divertidas, nas quais técnicos da Sedam trabalharam a importância de conscientizar o grupo para que cada um deles possa disseminar a necessidade de prevenção e precaução aos danos e ilícitos ambientais, causados por incêndios.

Fonte: Governo RO