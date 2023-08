Sedam realiza capacitação para moradores tradicionais da Reserva Extrativista do Rio Cautário

Com o objetivo de aprimorar o manejo de controle e erradicação do Pirarucu invasor, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam, realizou entre os dias 1º a 9 de agosto, capacitação sobre o tema para os moradores tradicionais extrativistas da Reserva Extrativista Estadual e Federal do Rio Cautário. A atividade foi ofertada pelos órgãos ambientais gestores das áreas, sendo eles a Coordenadoria de Unidades de Conservação – CUC e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, em dois módulos de aprendizagem, um teórico e outro prático.

Na parte teórica os comunitários foram instruídos quanto aos conceitos fundamentais à biologia e ecologia do Pirarucu, além dos aspectos gerais sobre o manejo do peixe no Brasil e especialmente em Rondônia, que desenvolveu o método de controle populacional para a espécie. Já no módulo prático, os extrativistas aprenderam a contar o Pirarucu, mediante método desenvolvido por pesquisadores do estado do Amazonas, para estimar o estoque pesqueiro e programar a pesca da espécie.

Atualmente, a Resex conta com aproximadamente 70 manejadores, que atuam desde a fase dos estudos ambientais até a pesca e venda do Pirarucu. A Sedam destacou que, a ausência de providências quanto ao manejo da espécie pode gerar impactos irreversíveis à biodiversidade do Rio Cautário, que é um dos principais berçários de peixes nativos da região do Vale do Guaporé.

Para o coordenador da CUC, Thales Quintão Chagas, a capacitação é um divisor de águas. “É o que diferencia o produto dos nossos extrativistas manejadores dos demais pescadores de Pirarucu do Estado. Na capacitação recebem informações técnicas voltadas à biologia e ecologia do Pirarucu, além dos aspectos que tratam das boas práticas referentes ao manejo dos animais, com isso, o Pirarucu manejado da Resex do Rio Cautário chega com alta qualidade na mesa do consumidor”, concluiu.

