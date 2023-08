Sedam realiza palestra educativa sobre queimadas e incêndios florestais no Hospital Santa Marcelina, em Porto Velho

Cerca de 68 milhões de árvores na Região Amazônica serão preservadas com a infraestrutura de cabos de fibra óptica submersos no leito do rios

As dificuldades sempre estiveram presentes na vida de Aline Lemos, mas não desistiu e hoje é a primeira da família a ter oportunidade de acessar o ensino superior. “Até pouco tempo nós não tínhamos acesso a energia elétrica. Nem acesso à internet e à dados móveis da rede de celular. Agora que estamos vivendo uma outra realidade no nosso território, com uma internet com qualidade muito melhor”, conta a líder quilombola.

O Quilombo Passagem, onde Aline vive com seus dois filhos, faz parte de um dos municípios da Região Amazônica beneficiados pelo Programa Norte Conectado, que irá levar conectividade a 10 milhões de brasileiros através de 12 mil quilômetros de cabos de fibra óptica. São oito Infovias no total. No estado de Rondônia, a Infovia 04 irá ligar a capital Boa Vista até Vila de Moura (AM) com cabos compostos por 24 pares de fibra óptica.

“O Ministério das Comunicações tem o compromisso de prover conectividade universal a todos os brasileiros. Essa é uma missão dada pelo presidente Lula e estamos realizando investimentos expressivos com enorme progresso em relação a essa meta. Já entregamos duas Infovias e outras seis estão em andamento. Toda essa estrutura irá mudar a realidade das pessoas que vivem na região Norte do país”, explica o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

Cada uma das cidades terá um datacenter modular onde os pares de fibra estarão disponíveis para o uso. Também serão construídas Redes Metropolitanas que irão levar internet de qualidade às escolas públicas, unidades de saúde e segurança e outros equipamentos públicos. Com investimento total de R$1,3 bilhão, o Norte Conectado levará conectividade para 59 municípios dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima.

MEIO AMBIENTE – A conservação da Floresta Amazônica e preservação do Meio Ambiente é fundamental para Aline Lemos e todos os que vivem no Quilombo Passagem, no município de Monte Alegre (PA). “Quando se pensa em viabilizar conectividade de populações tradicionais e, com isso, também em diminuir os impactos ambientais, para a gente é uma grande satisfação. É por isso que brigamos e lutamos todos os dias: para que as nossas florestas estejam de pé”, explica a líder quilombola.

Após um intenso estudo de impacto ambiental, foi constatado que os cabos de fibra óptica deveriam ser submersos, implementados nos leitos dos rios da Região Amazônica. Dessa forma, 68 milhões de árvores da Região estão sendo preservadas, já que não será uma rede típica de telecomunicações, enterrada ou posteada.

INFOVIAS – Na última segunda-feira (7), em Santarém (PA), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Juscelino Filho inauguraram a Infovia 01, com 1,1 mil quilômetros de extensão. O trecho contou com investimento de R$ 165 milhões e vai beneficiar cerca de 3 milhões de pessoas com internet banda larga de altíssima qualidade, em 11 municípios entre Santarém (PA) e Manaus (AM).

As próximas Infovias a serem entregues pelo Programa são a 02, 03 e 04. O trecho da Infovia 02 possui 1.206 km de extensão, interligando as cidades amazonenses de Tefé e Atalaia do Norte. A Infovia 03, com 624 quilômetros de extensão, irá ligar Macapá (AP) a Belém (PA). Já a Infovia 04 irá beneficiar a população que vive entre as cidades de Vila de Moura (AM) e Boa Vista (RR). Serão 515 quilômetros de cabo óptico no leito dos rios.