Sedam realiza vistoria técnica para renovação da Licença de Operação de indústria alimentícia no Estado

No início do mês de fevereiro, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam, através da equipe técnica da Coordenadoria de Licenciamento e Monitoramento Ambiental – Colmam, realizou a vistoria técnica em uma das principais indústrias alimentícias do Estado, localizada em Espigão do Oeste, responsável pela produção e distribuição de carne de frango e carne suína. Essa indústria realiza a atividade de Abate de Frangos, com capacidade de 61.000 aves por dia, atuando ao nível de mercado municipal, estadual, nacional e internacional.

A visita ao empreendimento auxiliou no processo de Renovação da Licença de Operação da empresa, que agora possui vigência até o ano de 2027, e como isso faz parte do trâmite administrativo, o respectivo monitoramento teve como objetivo constatar o cumprimento das condicionantes do processo administrativo de licenciamento ao controle ambiental. Nessa medida, as vistorias técnicas são realizadas para averiguar possíveis danos causados ao meio ambiente, e do mesmo modo, verificar como funciona o processo da atividade realizada no local, visitando e observando detalhadamente todos os setores do empreendimento.

MONITORAMENTE

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a vistoria realizada pelos técnicos traz a segurança de que o empreendimento atende a todos os requisitos estabelecidos. “A vistoria garante a confiabilidade no serviço prestado pelos empreendimentos, e demonstra todo o comprometimento da Sedam em realizar o acompanhamento, buscando sempre a preservação ao meio ambiente”, finalizou.

Segundo o coordenador de Licenciamento e Monitoramento Ambiental, Rodrigo Queiroz Papafanurakis, a Sedam busca estar sempre em constante evolução nas técnicas utilizadas para auxiliar no controle dos aspectos ambientais, tendo como exemplo, esta visita técnica, onde os servidores utilizaram equipamento de monitoramento aéreo (drone), sendo possível realizar um trabalho de maior eficiência, agilidade e de qualidade através de fotografias aéreas.

Fonte: Governo RO