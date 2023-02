Sedam realiza vistoria técnica para renovação da Licença de Operação de Usina Hidrelétrica

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam, através da Coordenadoria de Licenciamento e Monitoramento Ambiental – Colmam, e alguns membros da Comissão de Geração de Energia, realizaram na última semana, uma visita técnica a uma Usina Hidrelétrica, em Candeias do Jamari, devido a solicitação de renovação da licença de operação da Usina.

A visita técnica se faz necessário para que seja apurado e constatado as normas ambientais, além de estabelecer uma linha de diálogo entre o empreendedor e o órgão ambiental licenciador. Durante a vistoria, alguns representantes da empresa responsável conduziram e prestaram informações acerca das políticas ambientais adotadas, bem como, mostraram as instalações do empreendimento, destinação de resíduos produzidos pela empresa, entre outros.

As vistorias, para o Governador de Rondônia, Marcos Rocha, é muito importante para que se mantenha o controle ambiental no Estado. “As visitas técnicas são uma forma de monitorar o meio ambiente, participando e vistoriando os empreendimentos. A averiguação e constatação de que não há nenhuma irregularidade no local vistoriado, nos dá segurança e confiança de que está sendo feito um trabalho de qualidade”, ressaltou o governador.

Os membros da Comissão de Geração de Energia percorreram toda a área do empreendimento e puderam afirmar que a empresa está cumprindo com os estudos ambientais apresentados nos Relatórios de Monitoramento Ambiental. Todo este processo é feito para que as empresas atuem de forma limpa e correta no Estado de Rondônia, não fazendo a degradação do meio ambiente, seguindo as normas que lhe são impostas.

Segundo o Coordenador de Licenciamento e Monitoramento Ambiental, Rodrigo Queiroz Papafanurakis, que participou da vistoria, as visitas técnicas são uma forma de verificar se a empresa se adequa a todas as determinantes da licença, para que seja então, atualizada a sua licença de operação.

Fonte: Governo RO