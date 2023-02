Sedam receberá veículos e equipamentos para reforçar fiscalizações no Estado

As intervenções do Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, na recuperação de pontos críticos nas rodovias estaduais durante o feriadão prologado, seguem por todo o Estado. No final de semana, a equipe da regional do DER, em Jaru, realizou a desobstrução da boca de galerias e bueiros na rodovia-464, que interliga Theobroma até a BR-364.

Responsável pelo serviço, o residente do DER, João Paulo explica que neste período do inverno amazônico, a equipe está sempre atenta. “O entupimento da boca da galeria e bueiro ocasiona o represamento das águas pluviais, podendo danificar o pavimento, ou até mesmo, o transbordo dos igarapés, rios e o rompimento da rodovia, causando sérios prejuízos e transtornos”, ponderou.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância dos serviços executados pelo DER. “A acessibilidade e o compromisso para com a população é primordial, referenciando o trabalho em ação do Departamento, para que assim, nossas rodovias estejam trafegáveis. É gratificante saber que mesmo durante um fim de semana e feriado prologado nossos servidores estão trabalhando em prol da população rondoniense”, enfatizou.

O diretor-geral do DER, Eder Fernandes relata que, as intervenções nas rodovias são importantíssimas para assegurar a trafegabilidade e o escoamento da produção. “Estamos garantindo o direito de ir e vir do cidadão”, finalizou.

Fonte: Governo RO