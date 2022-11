Sedam reforça monitoramento das condições ambientais com Sala de Situação, em Rondônia

Em busca de melhorar a trafegabilidade e qualidade de vida da população, o Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER investe em obras em todo o Estado, atualmente o Departamento está com 53 frentes de serviços e as obras a todo vapor. Vias urbanas de diversas cidades receberam asfalto novo e recapeamento asfáltico. Desta vez, ruas e avenidas do município de Buritis foram contempladas com cerca de 5 quilômetros de nova pavimentação, parceria com a Prefeitura do município, usina de asfalto de Ji-Paraná e Ariquemes.

As obras são executadas pela 15ª Residência Regional de Buritis, que trabalha intensamente para sua conclusão. “Assim como todas as obras que realizamos para trazer benefícios à população, esta é mais uma que dá satisfação para nossa equipe, sabemos que ruas e rodovias conservadas, pavimentadas garantem o trânsito seguro aos usuários, sempre cumprindo as orientações do Governador Marcos Rocha e do nosso diretor-geral do DER, Eder André, buscamos levar para a população obras com qualidade e segurança, disse o residente Adecleito Effgen.

O diretor-geral do DER, Eder André Fernandes destaca a importância das 53 frentes de serviços que atuam em todo o Estado, “Estamos atentos a todas as rodovias estaduais, verificando cada ponto que precise de manutenção; seja asfalto novo, troca de pontes antigas de madeira por pontes de concreto, trabalhos que possibilitem um tráfego seguro, para que a população possa ir e vir sem transtornos. Sabemos que estradas trafegáveis contribuem ao progresso e desenvolvimento de Rondônia”, ressaltou o diretor-geral do DER.

Fonte: Governo RO