Sedec anuncia Feirão do Emprego Online que irá disponibilizar vagas em vários municípios

Dando continuidade ao cronograma de atividades do 1° Feirão de Emprego Online de 2023, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec anuncia o início do atendimento ao público, que se estenderá até o dia 6 de março. Durante esse período, os candidatos às vagas poderão se cadastrar e enviar seus currículos para a vaga de interesse, por meio do site do Geração Emprego: https://geracaoemprego.ro.gov.br/. Esta edição do Feirão do Emprego será realizada na modalidade online para melhor atender todo o público dos municípios de Rondônia.

De acordo com a coordenadora de Trabalho, Emprego e Renda, Teresa Cristina, o Feirão do Emprego Online irá disponibilizar vagas em diversos municípios do Estado de Rondônia. “No total, temos 1500 vagas abertas. Acessando o Geração Emprego, o candidato pode verificar em quais vagas o seu perfil e atribuições se enquadram e demonstrar interesse”, informou.

Para o Governador de Rondônia, Marcos Rocha, é importante que esse tipo de política pública seja realizada pela secretaria. “Realizar o Feirão de forma online garante que ele alcance pessoas que normalmente não alcançaria, se fosse somente presencial. Nosso objetivo é chegar a todos os municípios presencialmente, mas enquanto ainda não conseguimos, faremos virtualmente”, salientou.

As principais vagas de emprego são para as áreas de Linha de Produção, Motorista e Auxiliar de Loja. Pimenta Bueno, Porto Velho, Vilhena, Cacoal e Ji-Paraná concentram a maior quantidade de vagas disponíveis, mas, os demais municípios também possuem vagas em aberto.

CRONOGRAMA

Período de abertura para candidatura de trabalhadores: 27 de fevereiro a 6 de março

Período de seleção de currículos: 6 a 12 de março

Feedback: 13 de março

Relatório de contratações: 20 de março

Fonte: Governo RO