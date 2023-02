Seduc amplia o número de vagas para professores temporários do processo seletivo de 2021

Com o objetivo de avançar cada vez mais na qualidade do ensino e aprendizagem, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação – Seduc, anunciou no Diário Oficial do dia 2 de fevereiro de 2023, a ampliação de 539 vagas, para convocação de professores Classe C, referente ao processo seletivo do Edital n° 199/2021/Segep-GCP.

O aumento das convocações deve-se ao acréscimo do quantitativo de salas de aula, a necessidade de expandir a demanda de professores com a implantação da grade curricular do novo ensino médio, aliados a um acréscimo de 48 mil novas matrículas na Rede Estadual de Ensino.

A ampliação da oferta de ensino, democratização do acesso, garantia da permanência e sucesso na aprendizagem, são direcionamentos feitos pelo Plano Estadual de Educação. O governador de Rondônia, Marcos Rocha enfatiza o investimento feito para melhorar a educação no Estado. “Realizamos reformas nas escolas, construímos refeitórios, quadras e salas de aulas. Agora o objetivo é investir em profissionais para que possamos contribuir no desenvolvimento dos nossos alunos”, acrescentou.

As novas vagas são destinadas, especificamente, para professores Classe C, tanto os que optaram para trabalhar 40 horas semanais, quanto os que optaram por 20 horas. O município de Porto Velho recebe mais de 220 novas vagas.

Os professores aprovados podem apresentar a documentação pertinente ao Processo Seletivo. As novas vagas abertas podem ser consultadas no Diário Oficial de Rondônia, do dia 2 de fevereiro de 2023.

Fonte: Governo RO