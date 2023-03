Sefin e Emater alinham acordo de cooperação para atendimento a produtores rurais 

Durante as ações do Governo Itinerante, que estão acontecendo na Zona da Mata, foi apresentado o projeto Compartilhando Saúde, que prevê recurso financeiro aos municípios para contratação de leitos cirúrgicos/clínicos, rede urgência e emergência, cirurgias eletivas gerais e ortopédicas e atendimento materno infantil. O Compartilhando Saúde é o primeiro de uma série de ações que serão realizadas pelo Governo de Rondônia, para melhorar a saúde pública do Estado. O projeto foi lançado no final do ano passado, por meio da Portaria n° 4678, de 1° de novembro de 2022.

Conforme anunciado pelo governador do Estado, Marcos Rocha, o projeto vai disponibilizar o valor de R$ 41 milhões, do tesouro estadual e para adesão, os municípios devem apresentar proposta até 30 de março. “O Compartilhando Saúde vem para ampliar o atendimento e sanar a grande fila de espera por procedimentos nas unidades hospitalares e, consequentemente, reforçar a atenção à população”, destaca o governador durante coletiva de imprensa realizada em Rolim de Moura, quando fez um balanço das ações do Governo Itinerante.

O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, explica de que forma os incentivos estão sendo feitos. “Estamos incentivando os municípios a aderirem o projeto, esta é uma forma de somar forças, para reduzir a desigualdade regional nos atendimentos especializados e procedimentos cirúrgicos eletivos, em regiões mais distantes”, enfatizou.

LEITOS RETAGUARDA CLÍNICO E CIRÚRGICO

O município que possuir potencial para a disponibilização/oferta de leitos de retaguarda terá um suporte financeiro do Estado, por meio de um valor diário, para contratar leito clínico e cirúrgico.

Após o incentivo e contratação de leitos, o município deverá garantir atendimento integral, incluindo a oferta de anticoagulante, antibióticos, além da realização de exames pré-operatórios, entre outros.

PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

Visando a ampliação da oferta dos serviços voltados à atenção de média e alta complexidade, especificamente em atendimento às demandas reprimidas de cirurgias, o Estado destinará aos municípios, recursos voltados para a execução de procedimento cirúrgico, seja eletivo ou caráter de urgência, reduzindo dessa forma, o número de usuários que aguardam na fila.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Na especialidade de Urgência e Emergência, o Estado distribuirá o medicamento de Trombolítico (medicamento que atua na dissolução de um trombo ou coágulo sanguíneo) para todas as Regiões de Saúde, e a contratação de um serviço de telemedicina para atender todos os municípios que tenham capacidade instalada à resolutividade da urgência em cardiologia (eletro, exames de análises clínicas e troponina) e neurologia.

REDE MATERNO INFANTIL

O custeio e fortalecimento da rede materno-infantil será através de repasse de recurso financeiro que busca apoiar a manutenção e ou abertura de leitos, quer sejam de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, leitos intermediários, canguru, quer sejam os leitos de Gestação de Alto Risco. Os municípios que possuem dificuldades na compra de materiais e medicamentos, em especial, ao tratamento de cuidados no neonatal, também serão contemplados com fornecimentos de medicamentos, sendo de obrigatoriedade da unidade comprovar o uso do mesmo.

O governador destacou as ações que vêm sendo realizadas pelo Governo do Estado para o desenvolvimento de todos os municípios. Marcos Rocha reforça o projeto Compartilhando Saúde, cujo objetivo é promover a descentralização dos serviços e das ações de saúde para a rede municipal, por intermédio do fortalecimento dos municípios por meio de transferência de recursos. “O Governo de Rondônia está atuando para a solução de problemas na saúde e redução das filas de cirurgias e entrega de medicamentos, que poderão ser adquiridos, ou seja, é esta a diferença, Estado e Municípios estão unidos para que consigamos fazer o melhor para a população”, pontou.”O Compartilhando Saúde é mais um projeto criado pelo Governo de Rondônia, que vem para inovar em uma área tão importante para a população, que é a saúde. Serão R$41 milhões do Governo de Rondônia que chegarão aos municípios por meio das prefeituras, e isso irá ajudar a diminuir filas para cirurgias, adquirir medicamentos, enfim atender melhor a nossa população. E essa é a nossa diferença, em Rondônia, Estado e municípios estão unidos para o desenvolvimento “, afirmou.

Fonte: Governo RO