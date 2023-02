Segunda etapa de revitalização da Praça Nossa Senhora Aparecida em Colorado do Oeste está em fase de conclusão

Contribuindo com o bem estar e lazer da população de Colorado Do Oeste, a obra da segunda etapa de revitalização da Praça Nossa Senhora Aparecida, está em fase de conclusão. A obra faz parte das ações do projeto “Governo na Cidade”, que tem como proposta prestar apoio aos 52 municípios por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp.

Para á realização da obra que acontece em frente à Igreja Matriz, foi investido R$ 1.096.137,86 (um milhão noventa e seis mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos), sendo R$ 966.692,19 (novecentos e sessenta e seis mil seiscentos e noventa e dois reais e dezenove centavos) ​ oriundos do Governo do Estado via projeto “Governo na Cidade”, e a contrapartida e elaboração de projeto provenientes da prefeitura do município no valor de R$ 129.445,67 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca a importância da obra. “A revitalização da Praça Nossa Senhora, irá atender as necessidades da população no quesito de bem estar e lazer, em especial das crianças, que necessitam de ambientes adequados para o seu desenvolvimento intelectual e físico. Os trabalhos do projeto “Governo na Cidade” tem vindo de encontro às necessidades da população”, destacou.

A PRAÇA

O projeto básico da 2ª etapa, complementa os serviços da parte elétrica com a troca de luminárias, fios e cabos entre outros, bem como a construção de passeios em concreto, bancos e pergolados, plantio de grama esmeralda, árvores e arbustos, contemplando assim, toda a parte de paisagismo da praça.

A revitalização garantirá um espaço mais adequado para a população, já que é considerada um dos principais locais de encontro dos coloradenses. O local também é utilizado para os principais eventos do município, e consequentemente favorece o turismo, o comércio e o lazer.

O município de Colorado Do Oeste, fica distante 755 km de Porto Velho e tem uma população de cerca de 20 mil habitantes.

Fonte: Governo RO