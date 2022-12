Segunda fase do 1º Circuito Rondon Cultural inicia com apresentações simultâneas

Iniciou nesta sexta-feira, 2, a segunda fase do Circuito Rondon Cultural, promovido pelo Governo de Rondônia, coordenado pela Superintendência de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, com apoio da Fundação Cultural do Estado de Rondônia – Funcer. Neste segundo final de semana, no período de 2 a 4 de dezembro, o evento conta com atrações musicais, culturais e de outros segmentos artísticos. As apresentações iniciam sempre às 19h e seguem até 22h, no Teatro Palácio das Artes e até a meia-noite, no Ginásio Cláudio Coutinho.

De acordo com a superintendente da Sejucel, Camila Lima Ribeiro, “o Circuito Rondon Cultural tem aproximado ainda mais o Governo do Estado, daqueles que fazem cultura em Rondônia. O objetivo é valorizar a diversidade cultural do Estado e mostrar a disposição em fazer políticas públicas para o setor e à próxima edição, queremos trazer também os artesãos para agregarem ainda mais este circuito”, adiantou, a superintendente.

Nesta sexta-feira, 2, no Ginásio Cláudio Coutinho se apresentaram a Banda Monolito, Grupo Rosa de Ouro, Orisvaldo Pereira, Gustavo Henrique, Grupo de dança Encanto Vermelho, Boi Bumbá Estrela de Fogo, Quadrilha Flor da Primavera e Rafael Alves. Mas antes das apresentações, a coordenadora de Cultura da Superintendência Estadual da Juventude Cultura Esporte e Lazer, Madma Dias recebeu a triste notícia do falecimento do presidente da Federação de entidades e quadrilhas juninas do Estado de Rondônia, Fernando Rodrigues Rocha, aos 66 anos. “Perdemos mais um grande nome da nossa cultura, o Fernando Rocha, além de presidente da Federação integrava a Quadrilha A Roça é nossa do bairro Esperança da comunidade. Em homenagem a ele fizemos um minuto de silêncio e dedicamos todas as apresentações do Circuito Rondon Cultural a ele”, salientou a coordenadora.

Já no Teatro Palácio das Artes, as apresentações também seguiram com Dança afro com Mariano, Ja muy lamentável e cruel história de Píramo e Tisbe com Jamile Soares e Cia, Eva, um Solo Poético com Kaline Leigue da Silva, Barilonga, show com Grupo O Imaginário.

Para o palhaço Mazela, que integrou o segundo espetáculo da noite, no Teatro Palácio das Artes com a peça “Ja muy lamentável e cruel história de Píramo e Tisbe”, um fragmento interativo da peça “Sonho de uma noite de Verão” de William Shakespeare, destaca a importância do Circuito Rondon Cultural não só para a Classe Artística. “A população também ganha por conhecer um pouco mais do que é produzido em Rondônia. Isso é fundamental pra formação de plateia em todos os tipos de artes”, esclareceu o artista.

O espectador Iago Rodrigo Nunes, que participou do trecho interativo do espetáculo como o muro, destacou que “foi muito interessante e recomendou as pessoas virem mais ao teatro”, disse ele.

Ainda de acordo com a coordenadora de Cultura, “todas as apresentações ao vivo, a transmissão dos shows é feita também pelo YouTube, e em telões instalados nas praças: Aluízio Ferreira (Centro), Espaço Alternativo (zona Norte) e praça do Mariana (zona Leste)”, explicou.

