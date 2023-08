Segurança da Polícia de Trânsito é reforçada com doação de equipamentos

O Governo de Rondônia por meio do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – Detran/Rondônia promoveu uma ação em prol da segurança dos policiais motociclistas na terça-feira (15). Foram entregues 14 kits de Equipamentos de Proteção Individual – EPI compreendendo cotoveleiras e joelheiras, além de 14 capacetes articulados para a guarnição “Cavalo de Aço”, do Batalhão de Polícia de Trânsito – BPTran, com o objetivo de disponibilizar aos policiais motociclistas os recursos necessários para garantir a segurança durante o cumprimento de suas funções.

As cotoveleiras e joelheiras oferecem proteção adicional em casos de quedas ou colisões, minimizando os riscos de lesões. Além disso, os capacetes articulados contribuem para uma melhor visibilidade e conforto, permitindo aos policiais manterem-se em alerta enquanto patrulham as vias. A parceria entre o Detran/RO e o BPtran evidencia o compromisso mútuo em assegurar a integridade física dos agentes, que atuam diariamente para garantir a ordem no trânsito e a segurança da população.

O comandante do BPtran, tenente-coronel PM Deivsson Souza Bispo destacou que, o material é o resultado de uma reestruturação de uma atividade essencial, que é o policiamento e a fiscalização com motocicletas. “O Batalhão de Trânsito, unidade responsável por essa atividade, está renovando seu trabalho para melhor atender o cidadão. Agradecemos ao Detran/RO pela parceria, que nos permite reestruturar e aprimorar o serviço do pelotão de motocicletas chamado de cavalo de aço, do Batalhão de Polícia de Trânsito”.

De acordo com o diretor-geral do Detran/RO, Leo Moraes, “essa doação é um investimento ao bem-estar e segurança dos nossos valorosos policiais motociclistas. Esses equipamentos não apenas representam nossa preocupação com a integridade de nossos agentes, mas também nosso respeito pelo trabalho essencial que desempenham”, salientou.

A solenidade de entrega dos kits de EPIs ocorreu no Batalhão de Polícia de Trânsito- BPtran em Porto Velho, com a participação do diretor-geral do Detran/RO, Léo Moraes; do diretor Técnico de Fiscalização e Ações de Trânsito – Dtfat, Brenno Dionízio; do representante da Secretaria de Segurança Defesa e Cidadania – Sesdec, coordenador do projeto de Educação para o Trânsito – Educatran , sargento Radilson Reis e do comandante da BPtran, tenente-coronel PM Deivsson Souza Bispo.

Fonte: Governo RO