Segurança Institucional foi tema de evento nas comarcas

Comarca de Ji-Paraná

Ao longo de toda a semana passada, as comarcas do interior do Estado receberam a 6ª Semana de Segurança Institucional, evento que capacita e dissemina a cultura de proteção no âmbito do Poder Judiciário de Rondônia. Depois da abertura, ocorrida no Fórum Geral da capital, no dia 20, os componentes do Gabinete de Segurança Institucional, por meio da Emeron, levaram a capacitação para 4 comarcas sedes.

Na terça-feira, dia 21, o evento ocorreu no Fórum de Ariquemes, na quarta, dia 22, foi a vez da Comarca de Cacoal, na quinta, 23, a Comarca de Ji-Paraná recebeu o evento e na sexta-feira, dia, 24, encerrando a programação, a Comarca de Vilhena.

A exemplo da capital, o coordenador de Inteligência e Contrainteligência do TJRO coronel PM, Hilton José de Santana Pinto é quem abriu os eventos, sempre com a participação dos diretores dos Fóruns das comarcas. Os supervisores de segurança das comarcas adjacentes também participaram e receberam certificados das mãos do coordenador de segurança patrimonial e humana do TJRO, Fabiano Paiva Dias de Sá, que também foi instrutor no evento.

Paiva reforçou a necessidade de se seguir os protocolos de segurança, tais como o uso do raio x, a fim de evitar intercorrências Também reforçou os cuidados necessários com as ferramentas tecnológicas.

Além dele, participaram da capacitação como instrutores/palestrante, o assessor militar do TJRO, o tenente coronel PM João Paulo França dos Santos e o assessor militar do TJRO, o capitão bombeiro militar Rafael Maia Sales e o coronel da PM Washington Soares Francisco, este último convidado, que proferiu palestra sobre o tema Segurança orgânica.

O coronel Washington tem formação em direito e especialização em planejamento estratégico no setor público, direitos humanos e segurança pública e direito ambiental, exerceu diversos cargos na polícia militar, em área operacional e administrativa, tendo destaque na área de inteligência de segurança pública, ensino e formação policial militar e na gestão do batalhão de polícia ambiental, responsável pelo combate aos ilícitos ambientais no estado. Sua palestra, “Segurança Orgânica”, assim como as demais falas, instigaram os participantes a esclarecerem dúvidas.

O coordenador de inteligência, coronal Hilton, avaliou como positiva a participação na 6ª Semana de Segurança, o que vem ao encontro dos esforços do TJRO para investir no setor, tanto em equipamentos quanto em inteligência.

Comarca de Ariquemes

Comarca de Cacoal