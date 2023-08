SEGURANÇA NO TRÂNSITO Prefeitura renova convênio com a Polícia Militar para fortalecer ações no trânsito

Repasse é focado no fortalecimento do trabalho conjunto entre a Semtran e a BPTran com o objetivo de garantir um trânsito mais seguro

Para fortalecer as ações preventivas, de educação e de fiscalização do trânsito, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), mantém um convênio com a Polícia Militar do Estado de Rondônia por meio do Batalhão de Polícia Trânsito (BPTran) na tentativa de unir esforços para redução de acidentes e um trânsito mais seguro. O convênio foi renovado recentemente para garantir o repasse mensal de cerca de R$ 500 mil ao estado.

Segundo o secretário da Semtran, Anderson Pereira, foi feita toda a tramitação do convênio que já precisava ser renovado. O investimento se dá para fortalecimento do trabalho conjunto que já vem sendo desenvolvido com sucesso entre o município, através dos agentes de trânsito e o estado, através do Bptran. O foco principal é a redução dos índices de acidentes, medida exigida pelo prefeito Hildon Chaves.

“É um investimento que a Prefeitura faz e que já se paga também, porque o trabalho da PM em conjunto com a nossa equipe é muito importante, até porque o nosso efetivo de agentes de trânsito não é um efetivo grande e tem muita demanda. Então nós vamos ter um batalhão da Polícia Militar à disposição para somar nas medidas que a gente precisa tomar para reduzir acidentes em Porto Velho”, disse Anderson.

Ainda de acordo com o gestor da secretaria municipal de trânsito, apesar da tramitação burocrática em andamento, as ações já vem acontecendo, a exemplo da intervenção das duas instituições de fiscalização na organização do fluxo gerado pela realização da Expovel, feira agropecuária encerrada no último domingo no Parque dos Tanques.

“A Semtran e a PM atuaram juntas no controle do fluxo do trânsito da Expovel mesmo com o convênio ainda em tramitação, então a PM sempre deu apoio quando solicitada e agora com o convênio será, com certeza, muito melhor para que a gente possa somar ainda mais”, concluiu.

Paralela às ações conjuntas com a BPtran, a Semtran vem trabalhando com um cronograma intenso de blitzes, abordagens educativas e com a educação nas escolas, priorizando sempre as regiões com alto índice de acidentes. Eventualmente são realizadas ainda ações em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. “O nosso propósito é salvar vidas, é atuar principalmente na prevenção. Eu quero ressaltar o agradecimento à Polícia Militar, à Polícia Rodoviária Federal, ao Detran pela parceria com a Prefeitura de Porto Velho, através da Semtran, e dizer que todas as medidas que a gente vem tomando tem dado muito certo. Conseguimos evitar muitos acidentes, mas o recado que nós deixamos para a população e o pedido é para que condutores tenham mais paciência e respeito ao trânsito, pois 90% dos acidentes que ocorrem em Porto Velho acontecem em locais sinalizados que de alguma forma não foi respeitada a sinalização”, finalizou o secretário.

Texto: Renata Beccária

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO