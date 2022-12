Segurança Pública de Rondônia reforça policiamento durante período de fim de ano com a Operação Vigilare

O lançamento da Operação Vigilare nesta segunda-feira (5), em solenidade realizada no Comando Geral da Polícia Militar, em Porto Velho, é uma iniciativa do Governo de Rondônia para intensificar o policiamento, no período de fim de ano, com emprego reforçado do efetivo policial, tanto na Capital quanto no interior. Contando ainda com o trabalho de inteligência que dará suporte estratégico a uma atuação precisa de enfrentamento à criminalidade, para garantir a proteção da sociedade.

O secretário da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, tenente-coronel Felipe Vital, destacou a importância do esforço para garantir segurança à população, em um período que requer ainda mais atenção das forças policiais.

”Estamos prontos para ter sucesso nessa missão árdua e atender a população no que ela espera de nós, sua proteção, pois é uma determinação do governador Marcos Rocha trazer mais segurança para a sociedade’’, destacou.

REFORÇO

O fortalecimento da segurança pública, segundo o secretário, é uma das prioridades do Governo de Rondônia, que investiu em capacitação, valorização salarial, modernização e aparelhamento das forças policiais para dar condições para que os policiais atuem em operações como essa de forma excelente.

O comandante-geral da PM, coronel PM James Alves Padilha, ressaltou que os policiais se orgulham da missão de proteger a população, resguardando das investidas de criminosos, através do trabalho preventivo e também ostensivo.

O comandante explicou que se faz necessário diante do aumento do volume de recursos no fim de ano, com pagamento do 13% salários, com a maior movimentação nos centros comerciais devido às festividades e ainda, por ser um período de viagens, onde muitas residências ficam desocupadas, ficando vulneráveis.

‘‘Vamos ter a presença intensificada do policiamento, tanto de unidades operacionais quanto das especializadas, com reforço inclusive do efetivo que estava cedido a outros órgãos. Haverá o reforço de blitz de trânsito, atuação mais forte na fronteira, assim como em ambientes estratégicos; como centros comerciais, residenciais populares e espaços de lazer. Vamos garantir assim, boas festas com tranquilidade e segurança’’, assegurou. A operação seguirá até o dia 5 de janeiro.

Fonte: Governo RO