Segurança pública nos centros comerciais é reforçada neste fim de ano pela Polícia Militar

O final do ano é um período festivo e muito comemorado pela maioria das pessoas, onde há troca de presentes e grande movimentação no comércio. Por esse motivo o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec tem reforçado a segurança no Estado. Além do serviço de rotina da Polícia Militar de radiopatrulha, patrulhas comerciais, e Maria da Penha; as ações estão reforçadas com a Operação Vigilare, que está atuando em todo o Estado. Este reforço atuará com base no policiamento motorizado nos principais pontos comerciais dos municípios, bem como em áreas turísticas e residenciais.

O governador Marcos Rocha, enfatiza a importância das ações com intuito de reforçar a segurança da sociedade. “As regiões que possuem um número exorbitante de estabelecimentos comerciais, considerando o elevado fluxo de pessoas que vão às compras em decorrência das festas de final de ano terão reforço de policiamento com a realização da Operação Vigilare que objetiva resguardar o pleno exercício do direito das pessoas”, disse o governador.

Mesmo com o reforço no policiamento, nessa época é necessário adotar medidas de segurança para que o clima festivo não seja interrompido, como orienta o porta-voz da Polícia Militar, tenente-coronel Alex Carvalho de Miranda. “A principal dica é que a população, durante as compras de final de ano, possa usufruir da tecnologia, com a adoção de aplicativos de aparelhos móveis para realização de pagamentos, como o Pix ou o uso de cartões de crédito ou débito, com vistas a evitar o manuseio de dinheiro físico”, ressaltou.

E destaca ainda, “orientamos que as pessoas possam estar atentas ao caminharem a pé pelas regiões comerciais, sugerimos andar sempre acompanhados, e evitar o uso de jóias aparentes ou ainda com o celular exposto.

SAIDINHA DE BANCO

A Polícia Militar alerta para o roubo realizado nas proximidades das agências bancárias, conhecido como “saidinha de banco”. “Orientamos que seja evitado o saque de dinheiro físico em estabelecimentos bancários, e sugerimos o efetuamento de pagamentos com cartões de débito ou crédito ou por aplicativos bancários no celular, como Pix, pois sabemos que o roubo à mão armada acontece muito em imediações de banco, as chamadas “saidinhas de banco”, principalmente nesta época do ano, em que a movimentação financeira é maior”, exaltou o porta-voz.

RESIDÊNCIAS

O perímetro residencial, também receberá reforço com base nas estatísticas criminais dos bairros. A orientação para quem irá viajar é “deixe o seu vizinho informado, e solicite que alguém cuide da residência, ligando e desligando as luzes nos momentos oportunos do dia. Isso evita que pessoas mal intencionadas descubram que a residência não está habitada”, finalizou o tenente-coronel.

Em qualquer caso suspeito, seja pessoa ou veículos desconhecidos que estiverem circulando na rua, a recomendação é comunicar a Polícia Militar, por meio do 190.

Fonte: Governo RO