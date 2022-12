Sejucel lança edital de seleção pública para a 2ª Feira do Jovem Empreendedor

Com o intuito de apresentar orientações didático-pedagógicas, com base na legislação de trânsito aos instrutores, objetivando aprimorar a formação dos examinadores que trabalham para o Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia, o curso de capacitação teve início na quarta-feira, 30, no auditório da Circunscrição Regional de Trânsito – Ciretran, em Cacoal.

A diretora-geral adjunta do Detran/RO, Benedita Aparecida Oliveira esteve na capacitação dos servidores na quarta-feira, onde destacou a importância da atualização, formação e elevar os índices de aproveitamento, e falou sobre a importância do processo avaliativo da prática de direção veicular, “devemos humanizar o processo avaliativo, temos que tratar o candidato que está ali para fazer o teste com respeito e cordialidade”, afirmou Benedita Oliveira.

A diretora adjunta da Autarquia, salientou acerca desta situação, quando era proprietária de Centro de Formação de Condutores – CFCs e que já presenciou fatos que não condizem com o comportamento de servidor público, em relação ao usuário que está pagando por um serviço e afirmou “se o candidato for tratado de forma respeitosa, mesmo que não seja bem-sucedido em sua avaliação, ele sairá dali consciente que precisa treinar mais e não falará mal do avaliador e nem do órgão”, disse.

O curso de capacitação conta com vários palestrantes, entre eles, Josimar Campos Amaral, que ministrou sobre legislação de trânsito – tipos de faltas; artigos 18 e 19 da Resolução n° 789/2020 do Conselho Nacional de Trânsito – Contran. Manual de exames em comparação com alguns Detrans de outros estados e os desafios da psicologia na avaliação dos condutores.

A capacitação segue até sexta-feira, 2, e contará também com a participação de diretores e instrutores de trânsito. O controlador Regional de Trânsito do Detran Rondônia, Francisco Carlos da Silva Nascimento falou sobre a importância da atualização para examinadores, diretores, instrutores e proprietários de CFC. “Quem ganha com essa capacitação é o usuário que terá um trabalho mais eficiente e de qualidade”, afirmou Carlos Nascimento.

Fonte: Governo RO