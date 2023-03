Sejucel lança edital para inscrições no programa Bolsa Atleta; 58 atletas de Rondônia serão contemplados

Aproveitando a realização da agenda Governo Itinerante que está sendo realizada na região da Zona da Mata a Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária – Sepat fará a entrega de 77 novos títulos para moradores de Castanheiras.

O Programa de Regularização Fundiária Urbana Papel Passado, desenvolvido pelo Governo de Rondônia, em parceria com a União, por meio do Ministério das Cidades e com interveniência da Caixa Econômica Federal, e executado pela Sepat, estará fazendo a entrega dos títulos definitivos para moradores do distrito de Jardinópolis, no município de Castanheiras, nesta sexta-feira (10).

Na manhã da terça-feira (7), o superintendente da Sepat, David Inácio recebeu o prefeito de Castanheiras Cícero Aparecido Godoi, na sede do Governo Itinerante em Rolim de Moura, onde trataram sobre diversos assuntos e entre eles, a entrega de 77 títulos definitivos do Programa Papel Passado para moradores de baixa renda do distrito de Jardinópolis, no município de Castanheiras.

O prefeito Cícero Godoi elogiou a iniciativa do governador, Marcos Rocha de ir até os municípios por meio do Governo Itinerante, a exemplo do que está acontecendo na região da Zona da Mata, onde se concentram oito municípios. “Esta iniciativa é louvável e o Governo Itinerante deve continuar a ser realizado em todas as regiões do Estado”, disse o prefeito de Castanheiras.

O Governador Marcos Rocha, pontuou que, o Governo Itinerante foi criado para levar a estrutura governamental até os municípios. “Ao invés de prefeitos, secretários, vereadores e outras autoridades irem até a Capital, o Governo do Estado vai até eles”, ressaltou.

O superintendente da Sepat, David Inácio ressaltou que o Governo do Estado, por meio da Sepat tem trabalhado para regularizar imóveis pelos Programas Papel Passado e Título Já, que beneficiam as pessoas que realmente não têm condições de arcar com os custos para documentar seus imóveis. Destacou que o documento definitivo do imóvel garante a segurança na posse do bem, além do direito de reivindicarem infraestrutura na sua cidade, no seu bairro, além de educação, lazer, saúde e saneamento básico.

Participaram da reunião, o chefe de gabinete da prefeitura de Castanheiras, Cloves Berto de Oliveira, o presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, Fredimar Antonelo, secretário de Esportes, Rafael Silva, secretário de Agricultura, Ademar Bezerra da Luz, o vereador Arlindo Assunção da Luz e a primeira dama do município, Irenilda Godoi.

