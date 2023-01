Sejucel promove primeiro encontro de grafiteiros que acontece neste fim de semana, em Porto Velho

Com o principal objetivo de incentivar a cultura, comunicação e liberdade de expressão, com ênfase para os jovens artistas, tendo em vista a dificuldade de expressão por meio da arte no País, a Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel vai realizar entre os dias 28 e 29 de janeiro, a 1ª edição do encontro de grafiteiros. As inscrições para participar do evento podem ser feitas por meio deste link.

Com o tema “Futebol Mundial”, haverá a seleção de 10 artistas para participarem da realização de grafites no muro do Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. As atividades serão realizadas das 9h às 18h, com o participante tendo a oportunidade de apresentar sua arte.

De acordo com o coordenador de Políticas Públicas para a Juventude da Sejucel, Gabriel Barbosa, o evento “é uma forma de apoiar os grafiteiros. O grafite é uma expressão de arte e da cultura, sendo até mesmo uma forma de movimentar a economia e o Governo de Rondônia quer fazer esse incentivo a essas pessoas”.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o encontro tem como finalidade “trazer para perto as pessoas que fazem do grafite uma fonte de renda por meio de suas artes, sendo um incentivo para outras que também queiram aprender se expressar com esta arte”.

O gestor da Sejucel, Júnior Lopes, salienta que, o evento pretende alcançar duas formas, “integrando a juventude e incentivando os grafiteiros a mostrarem sua arte em um patrimônio histórico, como o estádio Aluízio Ferreira. Queremos dar uma cara nova ao estádio, promover essa união entre a cultura, esporte e o lazer do nosso Estado e esse evento será muito importante”.

Além de prestigiar a cultura local, a Coordenadoria de Juventude e Lazer da Sejucel tem como finalidade fomentar e aumentar a relação de interesse dos jovens para as políticas públicas, voltadas à juventude do Estado de Rondônia.

Fonte: Governo RO