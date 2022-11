Seleção Brasileira está convocada para a Copa do Mundo no Qatar 2022

A Seleção Brasileira está convocada para a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Em busca da tão sonhada sexta estrela dourada, o técnico Tite anunciou os 26 atletas que defenderão a amarelinha no Mundial.

A novidade neste ano é o acréscimo de três nomes em relação ao último torneio, quando eram chamados 23 atletas. Na atual lista, 16 atletas disputarão a Copa do Mundo pela primeira vez.

Entre os mais experientes, o destaque fica por conta de Thiago Silva, que vai para a sua quarta participação na principal competição do mundo.

No cargo desde 2016, o treinador da Seleção Brasileira tem apenas cinco derrotas em 76 jogos – 58 vitórias, 13 empates e 5 derrotas – teve todo o ciclo do Mundial para fazer testes e escolher o melhor conjunto para a competição que tem início no dia 20 de novembro com a partida entre o Catar, seleção anfitriã, contra o Equador.

A estreia brasileira está marcada para o dia 24 de novembro contra a Sérvia. A seleção pentacampeã do mundo está no grupo G, que também conta com Camarões e Suíça.

Confira a lista dos 26 nomes que defenderão a Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022

GOLEIROS

Alisson – Liverpool (ING)

Ederson – Manchester City (ING)

Weverton – Palmeiras (BRA)

LATERAIS

Alex Sandro – Juventus (ITA)

Alex Telles – Sevilla (ESP)

Dani Alves – Pumas (MEX)

Danilo – Juventus (ITA)

ZAGUEIROS

Bremer – Juventus (ITA)

Éder Militão – Real Madrid (ESP)

Marquinhos – Paris Saint Germain (FRA)

Thiago Silva – Chelsea (ING)

MEIAS

Bruno Guimarães – Newcastle (ING)

Casemiro – Manchester United (ING)

Everton Ribeiro – Flamengo (BRA)

Fabinho – Liverpool (ING)

Fred – Manchester United (ING)

Lucas Paquetá – West Ham United (ING)

ATACANTES

Antony – Manchester United (ING)

Gabriel Jesus – Arsenal (ING)

Gabriel Martinelli – Arsenal (ING)

Neymar Jr. – Paris Saint Germain (FRA)

Pedro – Flamengo (BRA)

Raphinha – Barcelona (ESP)

Richarlison – Tottenham (ING)

Rodrygo – Real Madrid (ESP)

Vinicius Jr. – Real Madrid (ESP)

Fonte: Agência Esporte