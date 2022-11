Seleção Brasileira faz treino e tem todos os convocados à disposição; veja fotos

O terceiro treino da Seleção Brasileira em Turim marcou a primeira atividade com todos os 26 convocados à disposição da comissão técnica. Na cidade italiana desde a segunda-feira (14), o técnico Tite comandou um trabalho técnico nesta quarta-feira (16), no Centro de Treinamento da Juventus, e fez algumas observações de olho na estreia na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022.

Poupado dos primeiros treinos por causa de um desconforto muscular, o zagueiro Marquinhos treinou com o grupo. O lateral Danilo e o zagueiro Bremer, ambos da Juventus e que também foram preservados das primeiras atividades por terem jogado domingo pelo Campeonato Italiano, participaram da atividade normalmente.

Treino da Seleção Brasileira no CT da Juventus em Turim

Nesta quinta-feira, o Brasil faz o seu penúltimo treinamento antes da viagem para o Catar, onde será disputado o Mundial. A estreia brasileira está marcada para o dia 24 de novembro, contra a Sérvia. As duas seleções estão no grupo G ao lado de Suíça e Camarões.

Fonte: Agência Esporte