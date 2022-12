Seleção Brasileira inicia preparação para oitavas de final contra Coreia

Classificado em primeiro lugar no grupo G, Brasil enfrenta Coreia do Sul em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022.

Treino da Seleção Brasileira no CT em Doha

A Seleção Brasileira conquistou o primeiro objetivo na Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Com seis pontos, a equipe garantiu a liderança do grupo G. De olho na Coreia do Sul, partida marcada para as 16 horas, na segunda-feira (05.12), o técnico Tite comandou o primeiro trabalho com o grupo neste sábado, no Grand Hamad Stadium.

Neste domingo, o time faz a última atividade antes do confronto pelas oitavas de final. Em busca de uma vaga nas quartas de final, o capitão será o zagueiro Thiago Silva, que não participou do duelo contra Camarões na última sexta-feira.

Para o próximo jogo, a Seleção Brasileira não contará com o lateral esquerdo Alex Telles e com o atacante Gabriel Jesus. A dupla se lesionou no último jogo da fase de grupos e ficará em tratamento.

Fonte: Agência Esporte