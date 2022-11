Seleção Brasileira sub-17 vence o Chile em segundo amistoso no Maranhão

Com gol marcado por Rayan, aos cinco minutos do primeiro tempo, a Seleção Masculina Sub-17 venceu o Chile na noite desta quinta-feira (3), no Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão.

O Brasil veio com quatro mudanças em relação ao time que começou a partida na goleada na última terça-feira (1). O técnico brasileiro, Phelipe Leal, entrou com os laterais João Souza e J.P Chermont, o meia Luiz Gustavo e o atacante Ricardo.

A Seleção entrou em campo disposta a imprimir o mesmo ritmo do primeiro jogo, mas parou por muitas vezes no goleiro chileno Soto, grande nome da noite.

Aos 5 minutos, em contra-ataque muito veloz brasileiro, Rayan recebeu lançamento de Lucas Camilo, arrancou do meio de campo, driblou o defensor chileno e chutou forte no canto para abrir o placar.

Pedrinho, Ricardo e Rayan deram muito trabalho para a defesa chilena. Nos primeiros quinze minutos foram, ao menos, cinco finalizações do Brasil.

Muito bem na defesa, a Seleção Sub-17 controlava ações. Aos 31 minutos, JP. Chermont recebeu bola longa pela direita e cruzou para Ricardo, que finalizou por cima do gol chileno. Na jogada, Ricardo se machucou e precisou ser substituído. Ruan entrou no comando de ataque.

O jogador do Cruzeiro teve a primeira chance nos minutos finais. Aplicou um lençol sobre o defensor, pisou na área e chutou forte. Bola passou à direita do gol de Soto.

No intervalo, Phelipe Leal fez uma alteração no meio de campo. Riquelme entrou no lugar de Lucas Camilo. O Chile cresceu na partida e conseguiu acertar a marcação, gerando mais dificuldades para o setor criativo do Brasil.

Aos 10 minutos, Pedrinho fez bela jogada, invadiu a área e, na cavada, tentou tirar do goleiro. Bola sobrou para Ruan, que emendou para gol, de letra, mas a zaga chilena interceptou. Quase o segundo gol brasileiro.

Mais duas mexidas no time do Brasil. Como no primeiro jogo, entraram Bernardo Valim e Alysson nos lugares de Matheus Ferreira e Rayan. Alysson chutou forte após contra-ataque em velocidade. Soto fez mais uma grande defesa aos 30 minutos.

O goleiro brasileiro Phillipe Gabriel não ficou atrás e salvou o Brasil do empate na melhor chance do Chile no jogo, aos 38 minutos. Fim de jogo e mais uma vitória no Maranhão. No próximo domingo (6), às 17h, o Brasil dá início a sequência de dois amistosos contra o Paraguai, no Estádio Castelão. A CBF TV transmite o jogo ao vivo no Youtube.

BRASIL: Phillipe Gabriel, JP.Chermont, Da Mata, Dalla Corte, João Souza, Luiz Gustavo (Guilherme), Matheus Ferreira (Bernardo Valim), Lucas Camilo (Riquelme), Rayan (Alysson), Pedrinho (c) e Ricardo (Ruan). Técnico: Phelipe Leal.

CHILE: Fernando Soto, Vicente Vergara, Cristian Morales, Iván Román, Benjamin Molina, Milovan Celis, Francisco Marchant, Benjamin Ampuero, Luca Massaccesi, Axel Cerda e Benjamin Castro. Técnico: Hernan Caputto.

Fonte: Agência Esporte