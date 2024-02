Seleção Brasileira vence a Argentina é campeã da Copa América de Futsal

A Ferroviária venceu o time do Flamengo pelas quartas de final da Supercopa Feminina, neste domingo (11.02). O jogo terminou sem gols e a equipe da Ferroviária venceu nos pênaltis por 6 a 5. Com esse resultado, o Flamengo está eliminado do torneio.

O jogo

O Flamengo começou com tudo no início da partida. Começando por um contra-ataque que Darlene iniciou e passou para Gisseli chutar no gol, mas a goleira adversária defendeu. Logo em seguida, aos cinco minutos, Fabi Simões fez boa interceptação pela direita e ligou a bola imediatamente para Darlene, que bateu de cobertura, mas a bola foi para fora.

Após sua boa jogada, a nova contratação do Flamengo para temporada, Fabi Simões sentiu e deu lugar para Duda entrar em campo no Luso Brasileiro.

O jogo estava bastante intenso e estudado, a primeira etapa terminou empatada sem gols.

O segundo tempo iniciou com uma boa jogada das meninas, Darlene fez boa jogada pela direita e cruzou para Crivelari, que não alcançou a bola para abrir o placar.

Em seguida, Duda fez bom cruzamento para Naná que ajeitou para Cristiane marcar, mas o gol foi anulado por impedimento da camisa 10 na origem do lance.

Cristiane, aos 22 minutos, arriscou um chute de fora da área e a bola passou do lado do gol.

O jogo com um forte calor, muito cansaço e câimbras, terminou empatado por zero a zero a partida se encaminhou para os pênaltis.

A equipe rubro-negra foi superada pela Ferroviária e ficou fora da semifinal

FICHA TÉCNICA

Flamengo 0 (5) x 0 (6) Ferroviária

Quartas de final Supercopa Feminina

Local: Estádio Luso Brasileiro

Data e hora: 11/02/2024 às 10h30

Arbitragem: Deborah Cecilia Cruz Correia (FIFA), Fabiana Nobrega Pitta (RJ) e Naira Mendes Tavares (RJ)

Flamengo: Barbieri; Fabi Simões (Duda), Daiane, Thais Regina (Monalisa) e Jucimara; Thaisa, Djeni (Glaucia)e Darlene; Gisseli (Day Silva), Crivelari (Naná) e Cristiane

Ferroviária: Luciana; Kati, Andressa, Luana e Katielle (Barrinha); Nicoly, Duda e Micaelly (Cris); Neném (Sochor), Milene e Aline Gomes

Fonte: Esportes