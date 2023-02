Seleção Brasileira vence o Uruguai e é campeã do Sul-Americano Sub-20

Andrey Santos e Pedrinho fizeram os gols do título do Brasil, que encerrou a competição com campanha invicta e garantido no Mundial

Seleção Brasileira conquistou o Sul-Americano Sub-20 após 12 anos

A Seleção Brasileira conquistou, neste domingo (12), o CONMEBOL Sul-Americano Sub-20, disputado na Colômbia. O time comandado por Ramon Menezes venceu o Uruguai, por 2 a 0, em Bogotá (COL), e acabou com um jejum de 12 anos sem conquistar o título da competição. Os gols foram marcados por Andrey Santos e Pedrinho. A última vez que o Brasil ganhou o Sul-Americano da categoria foi em 2011, no Peru. Sob comando de Ney Franco, o elenco contava com quatro jogadores que disputaram a última Copa do Mundo: Neymar, Alex Sandro, Danilo e Casemiro. Recheada, a equipe ainda contava com nomes como Lucas Moura e Oscar. Andrey marcou o primeiro gol do Brasil A Seleção conseguiu abrir o placar apenas no final da segunda etapa. Após muita pressão, Andrey, de cabeça, marcou seu sexto gol na competição, aos 38 minutos. Nos acréscimos, Pedrinho arrancou em velocidade, driblou o goleiro e chutou bonito para fechar o placar. Leia Também: Ballet Manguinhos busca doadores para continuar trabalho Esta foi a 12ª vez em que o Brasil conquista a competição, que teve início em 1954. A Amarelinha é a maior vencedora do torneio. A campanha brasileira foi de forma invicta. O time venceu sete partidas e empatou apenas duas vezes. No hexagonal final, a Canarinho chegou aos 13 pontos. O Uruguai ficou com 12. Além do título da competição, a Seleção garantiu, com duas rodadas de antecedência, a vaga para a disputa do Mundial da categoria, em maio, na Indonésia. Uruguai, Colômbia e Equador também se classificaram. Além de comandar o time nesta campanha, o técnico Ramon Menezes entrou para a história ao vencer duas edições da competição. Antes da conquista na Colômbia, ele ganhou o título como jogador, em 1991.

Fonte: Agência Esporte