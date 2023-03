Seleção Feminina será convocada nesta segunda-feira (20) para a Data FIFA de abril

Na preparação para a Copa do Mundo Feminina 2023, a técnica Pia Sundhage convocará a Seleção Feminina nesta segunda-feira, 20, às 11h, na sede da CBF. A convocação atenderá a disputa da Finalíssima, quando a equipe brasileira enfrentará a Inglaterra, e o amistoso diante da Alemanha. Os duelos acontecerão na janela de Data FIFA entre os dias 3 a 11 de abril.

No dia 6 de abril, as equipes campeãs da CONMEBOL Copa América e da Euro Feminina se enfrentarão na Finalíssima Feminina. O duelo entre Brasil e Inglaterra acontecerá no Estádio do Wembley, em Londres (ING), às 16h45 (Horário de Brasília). Na sequência, a Canarinho irá encarar a Alemanha no dia 11 de abril, às 14h (Horário de Brasília), no Estádio Max Morlock, em Nuremberg (ALE).

Após a leitura dos nomes na convocação, os jornalistas poderão, na sequência, fazer perguntas à técnica Pia Sundhage e à Supervisora Geral das Seleções Femininas, Ana Lorena Marche. Os profissionais interessados em participar da coletiva de imprensa poderão se credenciar seguindo as orientações descritas abaixo.

Para solicitar o credenciamento:

A cobertura de imprensa na convocação será realizada de forma híbrida, com participações presenciais e também virtuais. Os profissionais interessados em participar do evento necessitam se credenciar pelo e-mail [email protected] até sexta-feira (17), às 19h. A mensagem deve conter nome, veículo e telefone do profissional, além de indicar se a participação será “in loco” ou de forma remota.

Fonte: Agência Esporte