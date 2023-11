Selo Diamante, geração de emprego e aprovados no concurso da Seas estão entre os destaques das ações do Governo de Rondônia

Nesta semana, diversas ações e serviços foram realizados pelo Governo de Rondônia, em todo o Estado. Entre essas, está a conquista do 1º lugar nos poderes executivos estaduais do Programa Nacional de Transparência Pública, e segundo lugar nacional entre os estados brasileiros, em 2023, recebendo o Selo Diamante. Além da convocação para posse em cargos efetivos de 21 aprovados no primeiro concurso público da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas); Rondônia alcançou a marca 124.093 empregos gerados com carteira assinada, de janeiro a setembro deste ano; e muito mais estão entre os destaques da semana.

DECISÕES NO JIR

O feriado da Proclamação da República foi marcado por grandes disputas e emoção em Porto Velho, com as partidas finais envolvendo equipes de handebol, voleibol e futebol society, valendo título dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR), promovidos pelo Governo de Rondônia, com a participação de atletas de municípios do Estado. Pela primeira vez, a Capital rondoniense é sede da competição que reúne 13 modalidades esportivas, e integra 15 municípios.

Matéria na íntegra

PECUÁRIA

A pecuária de Rondônia tem avançado com o passar dos anos, com mais de 17,6 milhões de cabeças no pasto, e hoje desponta como o maior rebanho bovino dentro das áreas brasileiras, reconhecidas internacionalmente como livres de febre aftosa sem vacinação. O Estado é uma potência na produção de carne e derivados, unindo produtividade e sustentabilidade. Uma conquista histórica que resulta da parceria entre Governo do Estado, produtor rural e os vários setores ligados ao agronegócio.

TRAFEGABILIDADE

Os trabalhos de recuperação e manutenção de um trecho de 40 quilômetros da Rodovia-370, no trecho primário (não pavimentado) entre os municípios de Parecis e Alto Alegre dos Parecis, foram finalizados pelo Governo de Rondônia. Os serviços foram realizados pela equipe da 5ª Residência Regional do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), em Rolim de Moura.

Matéria na íntegra

MADEIRA-MAMORÉ

O Famtour, projeto de familiarização turística de Rondônia, está de volta. A 6ª edição vai acontecer de 22 a 24 de novembro, nos municípios de Porto Velho, Candeias do Jamari e distrito de Jaci-Paraná, região turística conhecida como “Madeira-Mamoré”. No total são 25 vagas, sendo 19 para influenciadores digitais, dois para guias de turismo, dois para agências de turismo, e dois para a imprensa televisa.

Matéria na íntegra

SELO DIAMANTE

O Governo de Rondônia solidificou sua posição como um referencial de transparência e prevenção à corrupção, alcançando o 1º lugar nos poderes executivos estaduais do Programa Nacional de Transparência Pública, e segundo lugar nacional entre os estados brasileiros, em 2023. A conquista foi anunciada durante o evento “Transparência em Foco” em Brasília (DF), promovido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). Durante a cerimônia, foi apontado que o Governo de Rondônia obteve 99,29% no Radar da Transparência Pública, recebendo assim, o Selo Diamante.

Matéria na íntegra

EMPREGO E RENDA

Rondônia alcançou a marca de 124.093 empregos gerados com carteira assinada, de janeiro a setembro deste ano, conforme levantamento mais recente do Painel de Informações do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O Estado é considerado por investidores como um polo de negócios e oportunidades, e detentor da menor taxa de desemprego do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conquistando, de janeiro a setembro, no Novo Caged, desempenho positivo nos cinco grupos econômicos avaliados: Serviços (6.100), Indústria (2.534), Construção (2.062); Agropecuária (781) e Comércio (739).

Matéria na íntegra

REFORMA

Assinada a Ordem de Serviço para a reforma e ampliação da maternidade e centro obstétrico do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro. A reforma e ampliação visam oferecer revitalização e ampliação das áreas de internação de mães e recém-nascidos, área de repouso de profissionais da saúde, plantonistas, banheiros e reparos na infraestrutura das salas cirúrgicas e setores. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) destaca as ações com o objetivo de oferecer melhorias na infraestrutura e no desenvolvimento do atendimento dos setores.

Matéria na íntegra

ESPAÇO GASTRONÔMICO

Porto Velho se transforma, neste fim de semana, no palco do Festival de Porto “Sabores da Praça”, na zona Sul da cidade. O festival vai reunir os mais talentosos empreendedores da gastronomia da Capital em um único ambiente. O evento conta com um espaço dedicado às crianças e apresentação de música ao vivo, proporcionando uma experiência completa para toda a família. A Praça das Camélias, situada na Rua Rajá, n° 37, no Bairro Eldorado, vai ser o cenário para essa celebração gastronômica.

Matéria na íntegra

CONCURSO DA SEAS

O Governo de Rondônia, por meio do Decreto nº 28.571/2023, publicado no Diário Oficial do Estado de quinta-feira (16), convoca para tomar posse em cargos efetivos 21 aprovados no primeiro concurso público destinado ao preenchimento de vagas do quadro de servidores da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). O Governo do Estado reforça o compromisso em todas as fases do concurso público, bem como em todas as ações desenvolvidas para atender à assistência social em Rondônia.

Matéria na íntegra

PARADESPORTO ESCOLAR

O ginásio poliesportivo Senador Ronaldo Aragão foi palco da abertura da fase estadual paralímpica dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer). São cerca de 400 pessoas envolvidas, entre técnicos, chefes de delegação e estudantes atletas, que vão disputar nas modalidades de atletismo, bocha paralímpica e convencional, futsal, tênis de mesa e natação. Os jogos seguem até o dia 19 de novembro. O paradesporto escolar tem contribuído para o aumento da participação de pessoas com deficiência que praticam esportes, assim como eleva os resultados em competições nacionais e internacionais.

Matéria na íntegra

MELHORES CAFÉS

A produtora de Cacoal, Lucilene de Jesus Maia Santos, conquistou o 2° lugar no concurso Coffee of The Year 2023, realizado durante a Semana Internacional do Café, em Minas Gerais. Ela garantiu o pódio com amostras de Canephora “Robusta Amazônico”, enviadas à capital mineira, com apoio do Governo de Rondônia. O café de Lucilene desbancou 179 amostras classificadas, das quais 15 foram para a grande final do concurso. O Coffee of The Year é realizado desde 2012, e tem por objetivo reunir os melhores cafés do Brasil e eleger os grandes destaques do ano, incentivando o desenvolvimento e a qualificação da cadeia.

Matéria na íntegra

RONDÔNIA CIDADÃ

Os mais de 46 mil habitantes de Guajará-Mirim, a 329 quilômetros de Porto Velho, vão ser contemplados mais uma vez, neste sábado (18) e domingo (19), com os serviços essenciais do programa estadual Rondônia Cidadã, executado pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e instituições parceiras. O atendimento acontece das 8h às 16h no primeiro dia e das 8h às 12h no dia seguinte, no Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM), localizado na Avenida 1° de Maio, n° 3520 – Setor 03.

Matéria na íntegra

PRAÇA DA COHAB

O Governo de Rondônia entregou a praça da Cohab, totalmente revitalizada ao município de Rolim de Moura, região da Zona da Mata. A inauguração oficial ocorreu na terça-feira (14), com a presença de autoridades e da população em geral. A obra é resultado de ações municipalistas desenvolvidas pelo Governo do Estado. Foram feitos os serviços de drenagem, pavimentação, pista de caminhada, iluminação de LED, quadra poliesportiva, sintética, de areia e a construção de banheiros públicos, em parceria com o município e fiscalizada pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp).

Matéria na íntegra

CARTINHA AO PAPAI NOEL

Foi iniciada a campanha “Papai Noel dos Correios”, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) com a distribuição de cartinhas para pessoas e instituições públicas que dão sua contribuição para a continuidade da ação. Com a proposta de arrecadar mais de dois mil presentes, entre brinquedos, cestas básicas, entre outros, o Governo de Rondônia aderiu à campanha, que tem o apoio dos servidores que anualmente “adotam uma cartinha”.

Matéria na íntegra

Fonte: Governo RO