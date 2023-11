Selo marca comemoração dos 40 anos da primeira Constituição Estadual

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia promoveu, nesta segunda-feira (20), a obliteração do selo personalizado e apresentação do carimbo comemorativo, produzidos pelos Correios em comemoração aos 40 anos da promulgação da primeira Constituição Estadual. Durante toda a semana, haverá diversas atividades voltadas para a celebração da data.

O selo personalizado, além de possuir valores filatélico e de porte, tem como objetivo divulgar a imagem do Poder Legislativo de Rondônia em todo o mundo. Durante a solenidade, Lucindo Pereira da Silva, superintendente estadual de operações dos Correios, entregou as peças ao presidente Marcelo Cruz (Patriota), que foi o primeiro a realizar a obliteração.

O ato consiste em marcar o selo com o carimbo personalizado e representa a oficialização da marca dos 40 Anos da Constituição nos produtos dos Correios.

Selo e carimbo comemorativos aos 40 anos da Constituição Estadual (Foto: Divulgação)

O selo também se tornará uma peça colecionável, uma vez que será produzido de forma limitada e o carimbo irá integrar o acervo do Museu Nacional dos Correios, após 30 dias.

Durante a cerimônia, os deputados integrantes da mesa diretora Jean Oliveira (MDB), Ribeiro do Sinpol (Patriota) e Cirone Deiró (União Brasil), assim como os deputados estaduais: Ismael Crispin (Sem partido), Luís do Hospital (MDB), Lucas Torres (PP), Pedro Fernandes (PTB), Delegado Camargo (Republicanos) e Cássio Goes (PSD) também promoveram a obliteração do selo.

Em seguida, foi realizada uma homenagem à Janilene Vasconcelos de Melo, a primeira e única mulher a governar Rondônia. Ela recebeu o selo comemorativo e o carimbo, assim como os ex-deputados presentes da solenidade: Amir Lando, Odaísa Fernandes, Heitor Costa, Ernandes Amorim e Tomaz Guilherme Correia.

Constituição comemorativa

A solenidade também contou com a entrega de um exemplar comemorativo da Constituição Estadual atualizada ao governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil), ao presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, ao subdefensor público-geral, Victor Hugo de Souza Lima.

A programação das comemorações dos 40 anos da Constituição Estadual segue até domingo (26). Confira aqui.

Texto: Ivanete Damasceno I Secom ALE/RO

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO