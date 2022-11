Sem Censura desta segunda recebe a influenciadora Nathalia Arcuri

A influenciadora digital Nathalia Arcuri é a convidada do programa Sem Censura desta segunda-feira (21), que vai ao ar às 21h na TV Brasil. Especialista em finanças, a CEO da Me Poupe! conversa com a apresentadora Marina Machado sobre carreira e educação financeira.

Nathalia de Oliveira Rosa Arcuri nasceu em 1985, na cidade de Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Começou a se interessar por economia quando tinha apenas sete anos de idade, ao saber que uma colega tinha ganhado uma poupança dos pais.

Ao pedir ao pai que também lhe desse uma poupança, passou a ser incentivada por ele a correr por conta própria atrás dos sonhos. Desde então, começou a guardar o valor do lanche e preferia ganhar dinheiro a presentes nas datas festivas. Durante a adolescência, vendeu roupas e pulseiras e participou de comerciais, sempre poupando os valores adquiridos.

Apesar de ter cursado jornalismo, durante a faculdade entrou de cabeça no universo dos investimentos. Mesmo durante a carreira de repórter, quando trabalhou no SBT, desde 2006, e na Record, a partir de 2009, continuou aprimorando os conhecimentos sobre economia.

Em 2015, criou o Me Poupe! nos formatos de blog e, em seguida, canal no YouTube e deixou a Record. Teve sua estreia no rádio em 2016, com o programa Me Poupe 89, da 89 FM. No ano seguinte, publicou o livro Me Poupe! – 10 passos para nunca mais faltar dinheiro no seu bolso e lançou no YouTube o maior reality show de finanças do Brasil, o Me Poupe, dívidas nunca mais. Em 2019, o reality Me Poupe estreou na Band. Em 2020, lançou a S.O.S Me Poupe!, plataforma gratuita para ajudar pequenos negócios e profissionais autônomos afetados pela pandemia de covid-19.

Nathalia foi considerada a segunda youtuber mais influente do Brasil em 2017, pela pesquisa Ipsos. Em 2020, ganhou o prêmio Ibest na categoria conteúdo de investimentos. Em 2022, ela tem o maior canal de finanças do mundo e figura na lista das 500 pessoas mais influentes da América Latina, segundo a pesquisa feita pela Bloomberg Linea.

Hoje, está à frente de vários projetos em diferentes formatos (vídeo educativo, reality show, talk show, live), entre eles a minissérie documental Os caminhos do dinheiro, que busca explicar o impacto dos impostos e tributações na vida dos brasileiros.

Participam como debatedoras convidadas desta edição a economista e professora do Insper, Juliana Inhasz, e a apresentadora da CNN Brasil e empreendedora Stéphanie Fleury.

O programa Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h, logo após a novela A Terra Prometida, com transmissão para todo o país em TV aberta, por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), e por outras plataformas, como Facebook, Twitter e Youtube, por onde o público pode participar usando a hashtag #SemCensura.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica.

Sintonize: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site play.ebc.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: tvbrasil.ebc.com.br/webtv

Serviço

Sem Censura – Natália Arcuri

Segunda-feira (21), às 21h, na TV Brasil

Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil

Twitter – https://twitter.com/TVBrasil

Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil

YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil

TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil