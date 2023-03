Sem munição suficiente, soldados russos usam pás para lutar na Ucrânia

Reprodução/Ansa – 04.08.2022 Soldado na Central nuclear de Zaporizhzhia

Após mais de um ano de guerra entre Rússia e Ucrânia , soldados reservistas de Moscou estão sendo enviados ao país vizinho com pás do século XIX para um combate corpo a corpo contra tropas de Kiev . A informação é do Ministério da Defesa do Reino Unido , que realiza relatórios diários sobre a situação e detalhes da guerra na Ucrânia com base em informações filtradas pela agência de inteligência do país.

Segundo o relatório, o grupo relatou a informantes o uso de pás MPL-50, um modelo militar criado na Rússia em 1869 justamente para combates corpo a corpo contra inimigos.

Ainda de acordo com o documento, um susposto confronto ocorreu no fim de fevereiro, no entanto, não se sabe em que localidade da Ucrânia.

“No final de fevereiro de 2023, reservistas russos mobilizados descreveram ter recebido ordens para atacar uma base forte de soldaods ucranianos armados apenas com ‘armas de fogo e pás’. As ‘pás’ provavelmente são ferramentas entrincheiradas empregadas para combate corpo a corpo.”

O Ministério da Defesa britânico fala em “uso contínuo” do instrumento, além de apontar que isso reflete “a luta brutal e de baixa tecnologia que passou a caracterizar grande parte da guerra”.

A Rússia ainda não se posicionou sobre o suposto uso de pás por soldados na guerra da Ucrânia.

Fonte: IG Mundo