Sem Ronaldo, Portugal goleia em último teste e se despede com festa para Copa

No último teste antes da Copa do Mundo FIFA de 2022, Portugal goleou a Nigéria por 4 a 0 e se despediu de sua torcida com festa nesta quinta-feira (17.11), no estádio José Alvalade, em Lisboa.

O time comandado por Fernando Santos embarca para o Qatar nesta sexta e tem estreia marcada para o dia 24, contra Gana. Uruguai e Coreia do Sul completam o Grupo H.

Os portugueses foram vencidos pelo meia Bruno Fernandes, que foi responsável pelos primeiros dois gols da partida, ainda na etapa inicial.

No fim do segundo tempo, o estreante Gonçalo Ramos balançou as redes e o experiente João Mário ainda conseguiu deixar o dele também. Sem Cristiano Ronaldo, ausência confirmada na véspera na partida devido a uma gastrite, Santos mandou a campo um tempo modificado e preferiu preservar nomes como Diogo Costa, que treinou apenas uma vez durante uma semana, e João Cancelo, que se apresentou à seleção com a carga mais pesada de jogos na temporada. Foi então uma oportunidade para promover a estreia do garoto prodígio do Benfica, António Silva, que nunca havia atuado pela equipe.

O jovem zagueiro de 19 anos mostrou personalidade e teve atuação segura ao lado de Rúben Dias. Com várias alterações na volta do intervalo, o Santos aproveitou para dar um pouco mais de ritmo a Pepe, que está voltando de lesão e, ao longo do último mês, teve apenas três minutos com o Porto, seu clube. Ainda houve tempo no fim para lançar também Ramos, outra revelação benfiquista.

No apito final, os 43.621 mil torcedores entoaram o grito de Portugal e aplaudiram a equipe rumo ao Qatar.

Bruno Fernandes se sentiu em casa Na volta à sua antiga casa, brilhou a estrela de Bruno Fernandes. O meio-campista, que defendeu o Sporting durante dois anos e meio até trocá-lo pelo Manchester United no início de 2020, esteve em noite inspirada e, mesmo esteve por apenas 45 minutos, conseguiu relembrar a sua fase artilheira em Alvalade. Com os seus dois gols, ele chegou ao 11 pela seleção. Essa é a terceira vez que ele marcou duas vezes pelo país na mesma partida.

Aperitivo para Gana?

Ao convidar os nigerianos para o amistoso, a intenção de Portugal era simular o desafio que terá pela frente contra Gana, adversário em sua estreia na fase de grupos do Mundial. Não dá para dizer, ainda assim, que o objetivo foi vencido. A despeito do pênalti causado no final do jogo, os africanos pouco se agrediram e foram facilmente dominados pelo forte meio-de-campo dos donos da casa, que trocaram o tradicional 4-3-3 pelo 4-4-2 para o duelo.

estreante brilha

Com 21 gols pelo Benfica, Gonçalo Ramos é dono do melhor desempenho em 2022 entre os atacantes da seleção portuguesa. E o atleta de 21 anos do Benfica não precisou de mais do que 25 minutos para desencantar também pela seleção e marcar o seu primeiro tento após assistência de Raphäel Guerreiro. Ele será uma alternativa para dentro da área no Qatar.

Jogos de Portugal no Grupo H

Portugal x Gana 24 de novembro, 13h de Brasília (16h de Lisboa, 19h de Doha)

Portugal x Uruguai 28 de novembro, 16h de Brasília (19h de Lisboa, 22h de Doha)

Coreia do Sul x Portugal 2 de dezembro, 12h de Brasília (15h de Lisboa, 18h de Doha)

Fonte: Agência Esporte