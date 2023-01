Semana começa com calor e chuva forte em vários estados

Roberto Parizotti – 28.09.2022 Chuva em São Paulo, na Avenida Paulista, região Trianon/MASP

A semana começa com com forte chuva e calor em boa parte do país, aponta o Climatempo . A passagem de uma frente fria reforça a chuva entre os estados de Santa Catarina e o Paraná , pancadas podem ocorrer já no início da tarde e se estender até a noite. No entanto, em Curitiba e em Florianópolis o sol ainda aparece, principalmente durante a manhã. A chuva acontece com moderada a forte intensidade, com potencial para raios e ventos.

No Rio Grande do Sul , o ar seco se expande e impede a formação de nuvens carregadas no centro-sul e oeste do estado. Portanto, a previsão é de tempo firme e muito sol e calor, inclusive em Porto Alegre.

Já na Região Sudeste , ventos marítimos combinados com o calor e a umidade trazem temporais de São Paulo , Minas Gerais, Rio De Janeiro e Espírito Santo. A manhã já deve começar com uma chuva em alguns pontos do noroeste paulista e interior de Minas. Em Vitória e na capital fluminense as nuvens de chuva aumentam a partir da tarde. Apesar da previsão de temporais e a instabilidade no tempo, as temperaturas continuam altas.

No estado de Goiás haverá um aumento de nuvens e possibilidade de chuva a qualquer momento. Em toda região de Brasília há um alerta o dia todo e com sensação de abafamento. Pancadas fortes, com risco de temporais no estado de Mato Grosso, nordeste e norte de Mato Grosso do Sul. No Centro-Oeste bons períodos de sol e bastante calor.

Alertas meteorológicos para esta segunda-feira (23)

Alerta para temporais no AM, MT, RO, GO, DF, nordeste e leste de MS.

Atenção para chuva moderada a forte, com raios e rajadas de vento variando de 40 a 60 km/h, no PR e leste de SC.

Temporais, com ventos de até 80 km/h em SP, MG, interior e norte do RJ, centro-sul do ES, leste do AP, litoral do PA e centro-norte do MA.

Atenção para chuva moderada a forte no litoral do Rio de Janeiro.

Pancadas moderadas a forte em Palmas, interior do Pará, Piauí, Ceará, interior e sertão do Pernambuco, oeste e norte da Bahia, norte de Minas e do Espírito Santo.

Fonte: IG Nacional