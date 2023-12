Semana D de Vacinação é aberta em Porto Velho

Parque da Cidade está entre os pontos de imunização até sexta-feira (15)

A Prefeitura de Porto Velho está convocando toda a população para participar da Semana D de Vacinação. O chamamento foi feito pelo prefeito Hildon Chaves, na noite da última segunda-feira (11), durante entrevista no Parque da Cidade, local que, além da decoração natalina, abriga até sexta-feira (15) um ponto de imunização.

Para alcançar uma boa cobertura vacinal contra a gripe, a estratégia realizada pela Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), é manter até o final desta semana o horário de funcionamento das unidades de saúde estendido até as 20h30, com exceção das USFs Santo Antônio, Vila Princesa e Areal da Floresta, que funcionarão em seus horários normais. A ampliação do horário, a partir das 18h, é destinada exclusivamente para a vacinação.

O Parque da Cidade também tornou-se um ponto de vacinação durante a Semana D, com aplicação no estande da imprensa, das 18h às 20h30. São cerca de 20 pessoas na equipe, trabalhando para garantir a imunização de quem optar por vacinar no Parque. Para a ação, a Semusa conta com a parceria de alunos do IESB.

Com a alteração do período de campanha, mesmo quem já tomou a vacina contra a gripe neste ano, deve receber a nova dose, respeitando o prazo de 30 dias entre uma dose e outra. “Essa campanha está sendo antecipada pelas peculiaridades da Amazônia. E é justamente esse o momento, o início do inverno amazônico, onde há maior circulação de todo tipo de vírus. Então eu tenho dito sempre que quem ama cuida, principalmente dos nossos idosos e das nossas crianças”, disse o prefeito.

A vacina é para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade. É muito importante a adesão por este ser o momento de maior circulação viral e a Semusa já verifica uma lotação cada vez maior nas unidades de saúde, em especial as UPA’s. Habitualmente, essas vacinas eram ministradas próximo ao mês de abril, quando já teria passado o período chuvoso.

“Neste ano, nós estamos antecipando, que é justamente esse o melhor momento de imunizar a nossa população”, detalhou Hildon Chaves, fazendo o apelo à população.

Até o início da Semana D, de acordo com a plataforma Localiza SUS, apenas 13 mil pessoas haviam sido vacinadas contra a gripe em Porto Velho, número que corresponde a 5% de cobertura vacinal. A meta recomendada pelo Ministério da Saúde é de 90%.

“Nós contamos realmente com a participação da população, porque vai fazer a diferença. Hoje a gente está com certa dificuldade para que todos entendam que essa vacina é a do ano que vem, que foi adiantada em benefício da nossa população. Porque dezembro é época de chuva, e março não. Então, agora é uma época que a pessoa já toma a vacina, já fica com a imunidade boa para o começo do ano, quando as chuvas aumentam e quando as síndromes gripais acontecem”, explicou Eliana Pasini, secretária municipal de Saúde.

Tanto nas unidades quanto no Parque, além da vacina de campanha, como é o caso da influenza, a população tem acesso ainda a todas as vacinas do calendário de rotina.

Vanessa Ribeiro, a filha e a nora aproveitaram o passeio no Parque da Cidade para fazer um reforço na saúde. “Nós estávamos só passeando, eu encontrei uma amiga aqui hoje que me informou sobre o ponto de vacinação, e então resolvi aproveitar. Eu acabei de tomar a vacina da gripe, a minha filha de 15 anos vai tomar gripe e HPV, e minha nora também vai tomar a da gripe, então foi uma junção de passeio com cuidado com a saúde”, contou a auxiliar de biblioteca.

Para se vacinar, é necessário que o cidadão esteja com o cartão do SUS ou CPF, e caso seja possível, apresente também o cartão de vacinas. Deborah Vitória sabe bem a importância de manter o cartão atualizado e por isso aproveitou a passagem pelo parque para se imunizar contra a gripe e ainda receber a dose de vacina bivalente contra o coronavírus.

“É um cuidado com a nossa própria saúde, trata-se de prevenção”, concluiu a estagiária.

