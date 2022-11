Semana da Consciência Negra tem programação musical na TV Brasil

A TV Brasil apresenta uma programação especial para celebrar a Semana da Consciência Negra. Neste sábado (19), a emissora pública exibe o programa Grandes Musicais, com o espetáculo Carioca da Gema da cantora e compositora Elza Soares. Já no domingo (20), Dia da Consciência Negra, o canal leva ao ar o musical Dona Ivone Lara – Um sorriso negro, um tributo à vida e à obra da sambista.

Ginga e malemolência de Elza Soares

Para marcar a efeméride, a TV Brasil resgata uma performance histórica de Elza Soares neste sábado às 23h15. Gravado com exclusividade pela TVE/RJ, em 1999, no palco do Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, o show marcou o retorno da artista após anos de ausência dos palcos brasileiros.

Com 69 anos na época, a diva mostra seu talento em composições autorais como Lata D’água com o timbre inconfundível e a rouquidão característica de sua voz. Além de cantar suas obras, Elza ainda solta a voz em um repertório diverso com canções de outros músicos como Trem das onze, Chove chuva, Meu limão, meu limoeiro, Mamãe passou açúcar em mim, País Tropical e Zazueira.

A força da presença de palco de Elza Soares é um dos destaques que marca a trajetória de suas apresentações. Preservada no vasto acervo da emissora pública, essa edição de Grande Musicais combina interpretações inesquecíveis e depoimentos da cantora numa entrevista franca em tom intimista.

Três momentos da trajetória de Dona Ivone Lara

Destaque da programação na Semana da Consciência Negra, o musical Dona Ivone Lara – Um sorriso negro ganha a telinha da TV Brasil no domingo, às 23h. Elogiada por público e crítica, a produção gravada com exclusividade pela emissora pública no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro, conta a vida da sambista ao combinar dramaturgia e repertório de clássicos que a consagrada artista deixou como legado.

Como a enfermeira Ivone Lara se transformou na Primeira-Dama do Samba? Esse é o mote do espetáculo musical que contempla três momentos diferentes da trajetória da diva interpretada por três atrizes: aos 12 anos, quando compôs o primeiro samba (Dandara Mariana); aos 26 anos, no auge da juventude (Heloisa Jorge) e já aos 80 anos, ainda na ativa (Fernanda Jacob).

A produção teatral narra como a menina órfã aos 6 anos tornou-se a Rainha do Samba, rompendo barreiras por onde passou e tornando-se a primeira mulher a integrar a ala de compositores de uma grande escola de samba.

Muitas figuras do samba fazem parte deste caminho e também estão representadas no espetáculo. Os parceiros musicais Silas de Oliveira e Délcio Carvalho, além de cantores de renome: Elizeth Cardoso, Maria Bethânia, Clementina de Jesus, Roberto Ribeiro e Gal Costa.

Sucessos da obra deixada como herança por Dona Ivone Lara encantam o público.

O repertório da peça-show inclui músicas como Sorriso Negro, Alguém me avisou, Sonho Meu e Enredo do meu samba, entre outros clássicos que atravessam gerações. O especial da TV Brasil tem samba no pé e poesia na garganta para contar a história de uma heroína. Uma mulher que foi no miudinho, e encontrou o seu lugar na música popular brasileira.

