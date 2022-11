Semana da Paz em Casa: Justiça de Rondônia mobilizada no combate à violência doméstica

Teve início, nesta segunda-feira, dia 21 de novembro, mais uma Semana da Paz em Casa, ação de combate à violência doméstica, que ocorre em todo o país. O Tribunal de Justiça de Rondônia mobilizou os juízes que atuam na área para agendar audiências e julgamentos de processos neste período. Também foram programadas ações preventivas, geralmente coordenadas pelos núcleos psicossociais de todas as comarcas.

Foi o caso da iniciativa do Nups de Alta Floresta, que com a participação de duas escolas da área rural da comarca, a escola Padre Feijó e a escola Pedro Aleixo, realizou o julgamento da personagem Capitu, do livro Dom Casmurro, de Machado de Assis.

Os estudantes utilizaram o espaço do Tribunal do Júri do Fórum para desenvolver a atividade, uma encenação do projeto de leitura das escolas, porém com viés da discussão de gênero. “Geralmente, a violência contra a mulher é motivada pelo machismo ou sexismo, por isso achamos muito pertinente essa atividade para provocar a discussão”, explicou a psicóloga Elisângela Sobral.

Ela conta que os estudantes surpreenderam com a performance, demonstrando quanto Capitu foi vítima de uma visão machista e possessiva no relacionamento com o personagem Bentinho, que, ao final da encenação, faz uma mea culpa do tratamento tóxico com a personagem literária. Na encenação, Capitu é absolvida de todas as acusações. A atividade foi coordenada pelos professores Uilza Alves dos Santos, Marcos Gomes Pereira e Maria Cristina de Oliveira Pereira.

Porto Velho

Na comarca de Porto Velho, que tem juizados especializados em violência doméstica, a programação prevista, além das audiências, é a discussão do filme Vidas Partidas, no grupo de reflexão de homens do projeto Abraço.

Também está agendada a palestra Aspectos Psicossociais no enfrentamento à Violência contra Mulheres, com acadêmicos de psicologia e serviço social.

Três vezes ao ano

A Semana da Paz em Casa representa o esforço concentrado ao longo de três semanas por ano. A primeira delas tem início na segunda semana do mês de março, marcando o Dia Internacional da Mulher. As demais ocorrem no mês de agosto, em alusão ao aniversário de sanção da Lei Maria da Penha, e em novembro, quando a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu o dia 25 como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher.

