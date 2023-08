Semana de Inovação abre inscrições para atividades da edição de 2023

Estão abertas as inscrições para as propostas de atividades públicas que irão compor a programação da Semana de Inovação 2023. A chamada pública de atividades tem como objetivo construir um evento colaborativo e democrático, buscar e selecionar atividades de qualidade que sirvam de inspiração para inovar no setor público.

O prazo de inscrição para enviar atividades para participar da programação da Semana de Inovação 2023 vai até o dia 25 de agosto de 2023. Com o tema “Reconectar para reconstruir”, a 9ª edição da Semana de Inovação acontece entre os dias 7 a 9 de novembro, em Brasília, de forma híbrida, com atividades presenciais e on-line.

Modalidades disponíveis:

ATIVIDADE PRESENCIAL – A modalidade presencial tem como foco principal a construção colaborativa e interativa, visando experiências práticas de aprendizagem. As atividades presenciais vão acontecer na sede da Enap, em Brasília.

ATIVIDADE ONLINE – Para esta modalidade, a chamada pública busca propostas de atividades em formato de oficinas, onde a pessoa condutora possa estimular um grupo a explorar, desenvolver e implementar ideias inovadoras de forma colaborativa. As atividades devem ter duração de 2h e comportar entre 20 e 40 participantes.

Em caso de dúvidas sobre como inscrever uma atividade na programação da 9ª Semana de Inovação, confira todas as informações aqui.

SEMANDA DE INOVAÇÃO – Comprometida em enfrentar os grandes desafios e resgatar os valores do serviço público, a Semana de Inovação 2023 se consolida como o maior evento de inovação pública da América Latina. A iniciativa é uma realização da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), do Ministério da Economia, do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Faculdade LatinoAmericana de Ciências Sociais (Flacso), com o apoio e a participação de diversas instituições do Governo Federal, além de organismos internacionais, grupos da sociedade civil e representantes do setor privado.

