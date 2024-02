Semana é marcada por abertura do Ano Letivo, entrega de torre de salvamento e avanço na obra do hospital de Guajará-Mirim

Nesta semana, entre as diversas iniciativas realizadas pelo Governo de Rondônia para melhorar a qualidade de vida e o desenvolvimento do estado está a abertura do Ano Letivo com foco em novas conquistas para a Educação, a entrega da torre de salvamento em altura para melhorar o serviço de resgate de vítimas em locais de difícil acesso; e também houve avanço na obra de construção do hospital de Guajará-Mirim, entre várias outras ações para melhoria do serviço prestado à população.

ABERTURA DO ANO LETIVO

Em Rondônia, a cerimônia de abertura do Ano Letivo da rede estadual de ensino aconteceu na quinta-feira (15), no município de Rolim de Moura, na escola Coronel Aluízio Pinheiro Ferreira, na oportunidade foi feita a entrega de kits pedagógicos e materiais. Atualmente, a Rede Estadual de Ensino é composta por 408 escolas, 10.783 mil professores e 177.189 alunos. Em 2023, o Governo de Rondônia investiu mais de R$ 2,7 bilhões em Educação, deixando as escolas mais estruturadas para recepcionar os alunos neste novo ciclo.

COMPLEXO ESPORTIVO DO BREJÃO

As obras do Complexo Esportivo do Brejão estão em fase de conclusão, em Pimenta Bueno, resultado das ações municipalistas do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp). O projeto contempla uma pista de caminhada, sanitários, iluminação pública, campo de areia, drenagem e urbanização do campo de futebol, faixa de serviço, alambrado e portão com guarita. A obra registra quase 100% de execução e está prevista para ser entregue em março deste ano.

TORRE DE SALVAMENTO NAS ALTURAS

A torre de salvamento em alturas entregue na quinta-feira (15) ao Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) representa o fortalecimento do compromisso do Governo de Rondônia em proteger e salvar vidas. A estrutura de 16,20 metros, permitirá maior treinamento em altura, com a realização de diversos exercícios e simulações que contribuirão diretamente para a qualidade do serviço prestado à população, reforçando a formação e aperfeiçoamento de bombeiros militares em ações de salvamento e combate a incêndio.

MAIS DE R$ 2,7 BILHÕES PARA A EDUCAÇÃO

Rondônia tem se destacado nos últimos anos pelos significativos investimentos na área da Educação. Com mais de R$ 2,7 bilhões investidos, pelo Governo de Estado, em ações da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a Rede de Ensino Estadual vem passando por melhorias em sua infraestrutura, além da aquisição de equipamentos e materiais didáticos. Esses investimentos têm trazido inúmeros benefícios para alunos, professores e toda a comunidade escolar.Atualmente, a Rede Estadual de Ensino, em Rondônia é composta por 408 escolas, 10.783 mil professores e 177.189 alunos.

MAIS DE 400 CONSULTAS DE HANSENÍASE A Policlínica Oswaldo Cruz (POC) realizou, durante a Campanha “Janeiro Roxo”, cerca de 420 consultas e diagnosticou cinco novos casos de hanseníase. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) enfatiza sobre a importância de detectar os sintomas precocemente, com o objetivo de promover tratamento em menor tempo, prevenindo assim, incapacidades e deformidades físicas. Para buscar atendimento, o usuário do Serviço Único de Saúde (SUS) deve primeiramente ir a uma Unidade Básica de Saúde, e agendar sua consulta. Matéria na íntegra.

QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR EM NOVA LONDRINA

Com o objetivo de fortalecer a Segurança Pública do Estado, o Governo de Rondônia entregou nesta quinta-feira (15), a manutenção predial do quartel do 3º Grupamento, pertencente ao 2º pelotão da 1ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar do Estado (PMRO), no distrito de Nova Londrina, em Ji-paraná. Além da construção, o trabalho incluiu também a aquisição de equipamentos para organização da estrutura interna.

HOSPITAL DE GUAJARÁ-MIRIM

A obra do Hospital Regional de Guajará-Mirim avançou nas últimas semanas, foi concluída a fundação de oito novas áreas externas: enfermagem, lactário, lavanderia, necrotério, arquivo, manutenção, painéis e apoio indígena. A entrega da nova Unidade está prevista para o final deste ano, e será composta de 50 leitos para adultos e 12 leitos pediátricos, além de dois consultórios, três salas para parto normal e duas salas para cirurgias e atendimentos de emergência.

PRAÇA DE VALE DO PARAÍSO

O município de Vale do Paraíso, região Central do Estado, já conta com a praça municipal Deusdeth Gomes Moreira totalmente revitalizada. Os serviços foram realizados pelo Governo de Rondônia, visando garantir um espaço público aos moradores que proporcione melhor estrutura e promova a integração social. As ações foram desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), com o projeto Governo na Cidade. O convênio entre Governo do Estado e município está orçado em mais de R$ 404 mil e o projeto contempla a implantação de bancos, quiosques, pavimento, paisagismo e palco.

PRODUÇÃO DE SOJA

O anúncio feito pela Agência de Defesa Agrosilvopastoril (Idaron), em prorrogar o calendário de semeadura (plantio) de soja até o dia 20 de janeiro, vai fazer total diferença no resultado final da safra 2023-2024 no estado de Rondônia. A medida foi adotada em consonância com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), como uma das alternativas para reduzir os efeitos do El Niño nos mais diversos setores sociais do Estado. O reflexo dessa decisão é positivo, a ponto de se confirmar que Rondônia vai conseguir encerrar a safra atual com 100% da área de soja plantada e colhida, mantendo resultados semelhantes aos da safra anterior. No calendário normal de plantio, a semeadura aconteceu entre outubro e novembro e a colheita começou a partir da segunda quinzena de janeiro.

NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS Para beneficiar os clientes e ajudar na negociação de débitos, a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd) adotou a política especial de descontos à vista ou mediante parcelamento, no período de 17 a 29 de fevereiro. Os clientes vão ter a opção de quitar seus débitos à vista, com um desconto de 95% sobre juros, multas e correção monetária, para dívidas contraídas até 31 de dezembro de 2023. Além disso, será possível parcelar em até 12 vezes sem juros, com uma entrada mínima de 15%. O consumidor pode optar pelo parcelamento do débito em 24 vezes, com juros de 1% pelo débito corrigido, com entrada mínima de 30% de saldo devedor. Matéria na íntegra.

