Semana Internacional do Café é vitrine para a cafeicultura rondoniense, diz Cirone Deiró

No período de 8 a 10 de novembro, Belo Horizonte (MG) se tornará o centro da cafeicultura mundial com a realização da 11ª edição da Semana Internacional do Café (SIC) no Expominas. Com o tema central “Origens Produtoras – Uma visão de futuro para uma nova cadeia do café”, o evento promete envolver mais de 20 mil pessoas e conta com a representação de dezenas de países, impulsionando importantes conexões e transações comerciais.

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) tem participado do evento desde o início de seu primeiro mandato e reconhece que a Semana Internacional do Café despertou nos cafeicultores de Rondônia um interesse em produzir café de alta qualidade. Segundo o parlamentar, os recentes prêmios conquistados por Rondônia durante o evento demonstram uma grande transformação na cafeicultura do estado, buscando elevar a qualidade do grão produzido. Ele ressalta que tem trabalhado para apoiar o desenvolvimento da cadeia produtiva do setor, destinando mais de R$10 milhões para a aquisição de máquinas de beneficiamento, torradores, secadores e equipamentos agrícolas, para beneficiar as associações rurais dos municípios.

Este ano, cinco cafeicultores de Rondônia alcançaram a classificação para disputar o título de melhor café canéfora no prestigiado concurso “Coffee of the Year 2023”. O resultado final será anunciado durante a Semana Internacional do Café, no dia 10 de novembro. De acordo com o deputado Cirone Deiró, essa conquista é um reflexo do empenho e dedicação dos produtores locais que se dedicaram em busca de qualidade da cafeicultura rondoniense.

Para o deputado Cirone Deiró, a realização da Semana Internacional do Café demonstra o compromisso em fortalecer o setor, proporcionando oportunidades de negócios e reforçando a posição do Brasil como referência global na produção de café. “É muito importante a cafeicultura rondoniense estar inserida nesse contexto. A Semana Internacional do Café reúne os compradores que buscam esse café de qualidade que estamos produzindo em Rondônia” assinalou.

Cafeicultores rondonienses que concorrem ao prêmio “Coffee of the Year”- melhor café de 2023:

– Ademir Alves de Carvalho – Sítio Santo Antônio (Cacoal);

– Edvaldo Manthay – Café Sauá Robustas Amazônicos (São Miguel do Guaporé);

– Estanislau Antônio Ventorim – Sítio Padre Ezequiel (Cacoal);

– Everton da Silva Xavier – Chácara Xavier (Novo Horizonte do Oeste);

– Lucilene de Jesus Maia Santos – Sítio N. S. Aparecida (Cacoal).

Texto: Edna Okabayashi / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO