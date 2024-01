Ação levará o nome do fundador da Banda do Vai Quem Quer e será lançada neste sábado (20), no Baile Municipal

Com o objetivo de disponibilizar a programação e informações acerca do carnaval de Porto Velho, a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), criou o “Circuito Manelão”, que leva o nome do fundador da Banda do Vai Quem Quer, maior bloco carnavalesco do Norte do país e patrimônio cultural de natureza imaterial de Porto Velho e do estado de Rondônia.

“Com essa ação, vamos oferecer o acesso à toda programação do carnaval de Porto Velho, contando a história, e informando sobre blocos, escolas de samba, bandas e grupos tradicionais, com o objetivo de orientar o turista que visita nossa cidade, além de reforçar em nossa população a cultura do carnaval local”, explicou a secretária da Semdestur, Glayce Bezerra.

O Circuito Manelão será lançado no Baile Municipal, que vai ocorrer no Mercado Cultural, no sábado (20). “É uma homenagem ao Manelão, que fundou a Banda do Vai Quem Quer, tradicional bloco carnavalesco que completa 44 anos de história e de tradição”, completou a secretária.

Texto: SMC

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO